吳政迪全裸戲失控大吼

朱陸豪（右起）、吳政迪、郎祖筠、林嘉俐、單承矩昨為懸疑驚悚劇造勢。（蘇蔓攝）

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中國時報
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吳政迪劇中有許多心理壓抑及表情驚恐的演出。

懸疑推理劇《宅急變》21日試片會，導演郎祖筠、製作人郎祖明及演員群朱陸豪、林嘉俐、吳政迪、單承矩、吳允瀚、陳昶瑋、陳俊嘉等都出席。該劇10天拍攝期間曾遇上寒流，吳政迪有幾場脫光光的洗澡戲，演著演著竟失控大暴走，郎祖筠被嚇壞，「我還想說情緒這麼投入，結果原來是水太燙，讓他忍不住大吼。」

《宅急變》以極少台詞、豐富緊湊畫面，堆疊多層次戲劇節奏，內容牽涉霸凌及家暴等社會議題。吳政迪飾演快遞員，個性孤僻，兒時父不疼，職場又被霸凌，因台詞少，只能用眼神、肢體詮釋，笑言「台詞多一點還比較好演」，他說自己懂得自我保護，所以成長過程沒被霸凌也不曾這樣對別人。

和女友感情穩定

吳政迪正在當兵，昨趁休假日參加試片，他說以前拍大愛、客台的戲居多，和他同齡的年輕人很少看，同袍事後查網路才知他是金鐘視帝；他和女友感情穩定，沒被兵變。提到劇中為戲全裸，他透露當時清場只剩他和另一位男導演蔡旻樺，不覺得尷尬。

朱陸豪和林嘉俐有親熱戲，兩人因太熟反而拍得害羞，劇情安排朱陸豪要摸林嘉俐的大腿，但他遲遲不敢深入，導演看不下去要他放鬆，但他實在太緊張，「拍這部戲有很多我人生的第一次，像演屍體真不容易，拍攝時遇寒流，要躺在地下道，冷到發抖還要憋氣，還好我練過丹田。」

(中國時報)

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