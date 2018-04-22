中港台日霹靂迷 見證素還真大婚

2018年04月22日 04:11 中國時報 李承陽 報導

素還真與風采鈴舉行婚禮是活動高潮。 圖片提供霹靂國際多媒體

三素聯合慶祝大會圓滿落幕，月底緊接著「蓮華誕」盛事。 圖片提供霹靂國際多媒體

今年是所有霹靂布袋戲迷的大日子，而就在本月15日，一場特別的慶典「三十還真慶蓮華 三素聯合慶祝大會」，在台中市豐原區展開，除了北中南各地來的「素迷」，還有來自大陸、香港、日本的粉絲們，齊聚為了替霹靂布袋戲的當家主角「清香白蓮‧素還真」慶祝出道滿30周年！

節目一開始，由霹靂音樂才女風采輪，領軍樂果天真實驗樂團主奏，無限人形劇場的Coser（角色扮演者）主演，帶來一場聽覺與視覺的華麗饗宴，演奏著布袋戲劇中專屬於素還真的配樂，有撫箏彈弦的空幽雅致、初登場的清香芬華，更有斬妖除魔的浩瀚震盪，感動著在場所有人，腦中回放著劇中素還真每一次的出場畫面。

聽完音樂、看完Coser的表演，接下來正是精彩的現場木偶短劇，由黃匯峰先生現場口白配音，在霹靂布袋戲資深操偶師們的掌中舞動著，表現出一個個鮮活靈動的角色靈魂。

古式漢風婚禮

活動壓軸則是素還真與風采鈴的古式漢風婚禮，兩人華麗的帝后大婚造型，每一個細節都依古禮而行，現場所有人一同見證這段在劇情中無法完滿的愛情，譜出最完滿的鳳凰和鸞樂章。

霹靂國際多媒體副董事長黃文擇則親臨現場，在素還真出道30周年紀念日裡，與戲迷們一同祝賀，切蛋糕、唱生日歌，並表示人生難得30年，感謝大家的付出。下一場30周年盛事「蓮華誕」，接續在29日登場，看完素還真的大婚日，接著看素還真換新裝登台！

(中國時報)