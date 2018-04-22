2018年04月22日 04:11 中國時報 張立勳 （台北） 報導（台北）

為解決塑膠垃圾的問題，107年1月1日起，新增7類管制對象，不得免費提供購物用塑膠袋，同時實施購物用塑膠袋與專用垃圾袋「兩袋合一」。（臺北市環保局提供）

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為解決塑膠垃圾的問題，臺北市環保局107年1月1日起，推動購物用塑膠袋與專用垃圾袋「兩袋合一」政策，在臺北市超商、超市及量販店業者不能再販售各式購物用塑膠袋，提供的購物用塑膠袋，只能是「環保兩用袋」，消費者只要付費一次，即可獲得購物用塑膠袋與專用垃圾袋的雙重服務，同時減少一個塑膠袋使用量，省錢又環保。

兩袋合一是結合臺北市垃圾費隨袋徵收制度，與環保署限塑政策的創新環保措施。民眾有需要可購買「環保兩用袋」。尺寸規格上，環保兩用袋分為3公升小型袋（每個1元）、6公升中型袋（每個2元）、14公升大型袋（每個5元）等3種不同尺寸，民眾可依自己需求購買。該政策估計每年約可減少2000萬個塑膠袋使用量，堆疊起來厚度相當於5.3座臺北101大樓，長度約可繞行臺灣8.8圈，重量約為50頭大象（約470公噸），而未來將俟執行情形，以循序漸進的方式，逐步擴大推動範圍。

另外，環保署也於107年1月1日起新增7類擴大限塑管制對象，包括藥（美）粧店及藥局、醫療器材行、家電攝影、資訊及通訊設備業、書籍及文具零售業、洗衣店、飲料店、西點麵包店等，不得免費提供購物用塑膠袋。

臺北市環保局表示，透過推行「兩袋合一」與「擴大限塑政策」兩大減塑政策，雙管齊下，以落實源頭減量，為了配合政策實施，除已全面發函通知業者配合、辦理說明會、提供法令諮詢、實地訪查輔導、製作宣導海報、貼紙等，透過各種方式，確保業者能瞭解政策內容，進而順利執行；此外，透過發佈新聞稿、刊登電子跑馬燈、LINE、臉書粉絲團等多元化管道，宣導民眾「減塑記得袋」，加深環保意識。

臺北市環保局說明，限制使用購物用塑膠袋的規定，主要並不是要鼓勵市民花錢買購物用塑膠袋，而是於消費時思考是否真的需要塑膠袋，並以徒手拿、放入隨身的袋子、自備環保袋等，引導市民改變生活方式，透過消費中落實源頭減塑，打造對環境更友善的減塑生活。目前臺北市列管家數約15,000家，已進行全面稽查輔導，違反者第1次將先施以勸導，第2次及其後違反者，依廢棄物清理法第21條及第51條第3項規定處新臺幣1200元以上6000元以下罰鍰。

(中國時報)