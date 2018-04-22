北市倡綠運輸 雙北共推定期票

2018年04月22日 04:11 中國時報 陳燕珩 （台北） 報導（台北）

台北市長柯文哲（右二）、新北市長朱立倫（左二）共同宣布推出1280元定期月票。（資料照片）

北市府致力推動綠色運輸，前年底配合祭出好康優惠，推出「周五綠色運輸日」，有效提供民眾搭乘公車、捷運和YouBike比例。今年雙北市又合作推出公共運輸定期票，只要花1280元就能在30天內，無限次搭乘台北捷運、雙北段次公車，並享台北市YouBike前30分鐘免費優惠，每天42元就能任遊雙北市。

近年全球暖化議題備受重視，為了節能減碳，北市交通政策以綠色運輸為發展主軸，透過捷運、幹線公車基礎服務，輔以接駁公車，再加上自行車和人行友善空間，提供完善的綠運輸服務，讓市民搭乘公共運輸也能行的舒適，享受無縫接軌的「及門服務」。

北市交通局統計到2017年底，北市捷運路網有131.1公里，共有5條路線、117個車站；臺北市公車則有286條路線，台北平均每天3100輛公車在路上行駛；有「小小黃」之稱的公共自行車YouBike，去年底已完成設置400站點，共有超過1萬3000輛車，各種公共運具的基礎設施建置近乎完善，如今要推動的是更系統化的運輸規畫方案。

過去20年，台北機車、汽車持續增加，但道路面積未增，即使交通號誌全面智慧化、交警加強上崗，也只能維持現有道路狀況，唯一可以改善交通的方法，就是提高公共運輸使用率。

為了讓民眾「棄車」改搭公共運具，雙北市推出1280元月票，4月16日正式開通使用，吸引超過12萬人購買，啟用30天內捷運、段次公車搭到飽，還享北市YouBike前30分鐘免費優惠，換算下來，每天通勤成本超過42元，買月票就相對划算。

交通局提醒，為確保民眾權益，購買定期票後可辦理悠遊卡記名，未來若遺失、被竊，可辦理掛失停用，並拿回電子錢包及定期票餘額。另外，UUPON也推出定期票累積點數活動，只要在4月16日到6月30日辦理定期票記名，或持定期票在三大超商（全家、OK、萊爾富）消費累積滿128元，可各得25點UUPON點數（同時符合最高可獲得50點）。

(中國時報)