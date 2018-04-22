幹線公車 YouBike納入轉乘優惠

2018年04月22日 04:11 中國時報 陳燕珩 （台北） 報導（台北）

北市府提倡公共運輸，除了既有的捷運與公車雙向轉乘優惠，今年4月「類捷運」幹線公車已達到8橫8縱路線，民眾持電子票證搭乘幹線公車雙向轉乘捷運、雙北市區公車，1小時內也可同享半價優惠；就連騎乘YouBike再轉乘捷運和公車，也可有享5元優惠，等同前30分鐘免費。

北市去年7月推出5條幹線公車路線，實施成效良好，不僅日運量明顯提升，日轉乘量也呈正成長，今年4月再推出11條路線，構成8橫8縱幹線公車路網，平日尖峰時刻班距4到6分鐘，離峰5到10分鐘，方便民眾快速轉乘其他公共運具。

幹線公車服務為「類捷運」系統，比照捷運和公車轉乘半價，只要持電子票證搭乘，在1小時內搭乘幹線公車雙向轉乘雙北市區公車、捷運即可享半價優惠，換算全票優惠8元、學生票優惠6元、優待票優惠4元。

除了公車和捷運，公共自行車YouBike也在4月正式加入轉乘優惠行列，民眾只要在台北境內借車，在雙北境內還車扣款，即可享1小時內雙向轉乘捷運、公車5元優惠；若事先搭乘捷運或公車再轉YouBike，則可免費騎乘30分鐘。

北市交通局表示，「步行」是多數民眾回家的最後一哩交通方式，除了完善公共運輸服務，北市2015年起持續推動鄰里交通環境改善計畫，透過標線型人行道畫設，改善行人通行環境，也利用禁停紅黃標線調整規範停車，以利巷弄車輛通行，並透過路邊停車全面收費，有效整頓巷弄停車秩序。

為達到人本永續的理念，北市以共享、綠能、e化、安全為交通政策願景，盼在公共運輸定期票，各運具轉乘優惠推動下，2022年能將公共運輸市占率從42.8％提升到47％，讓汽車及機車市占率從39.1％降到30％，達到綠運輸市占率70％的目標。

(中國時報)