新北建低碳城市 經驗享譽國際

2018年04月22日 04:11 中國時報 葉德正 （新北） 報導（新北）

422世界地球日，各國都大力推行節能減碳措施，新北市近年來多項低碳發展主軸，成果備受國際肯定，2017年主辦「ICLEI東亞執委會議」暨「2017年新北市氣候變遷與城市轉型國際論壇」，市長朱立倫和與會貴賓共同簽署氣候宣言，展現新北與世界城市共同承擔責任的目標。

新北市環保局指出，氣候變遷是一個跨區、跨城市甚至跨國的議題，為汲取國際經驗，與國際趨勢接軌，新北市2008年加入地方政府永續發展理事會（Local Governments for Sustainability），積極參與國際各項與氣候變遷相關倡議與活動，2015年成為亞洲第一個獲得市長聯盟（Compact of Mayors，COM）全階段徽章核定的城市。

新北市亦加入國際碳揭露專案組織（Carbon Disclosure Project，CDP），2015年獲選為CDP全球十大優質城市；2016年獲選為ICLEI東亞區執行委員，2017年新北市主辦「ICLEI東亞執委會議」暨「2017年新北市氣候變遷與城市轉型國際論壇」。

市長朱立倫及與會貴賓共同簽署「2017新北市氣候宣言－城市串聯，凝聚抗暖戰力」，展現新北與世界城市共同承擔責任的具體承諾及對抗氣候變遷的願景目標。

2017年新北市應ICLEI邀請，於COP23（聯合國氣候變遷綱要公約第23屆締約國大會）舉行期間出席分享減碳執行成果，又因適逢京都議定書簽訂滿20周年，京都市政府也特別為此舉辦「京都＋20：2017全球環境會議」，邀請巴黎協定各簽約國的重要城市與會，包括法國巴黎、美國匹茲堡、德國弗萊堡、日本橫濱、馬來西亞伊斯坎達等。

新北市雖不是簽約國城市，但憑藉著打造低碳城市優異成績，成為台灣唯一獲邀出席並分享經驗的城市，代表出席的環保局長劉和然，分享新北打造低碳城市經驗，包括連續6年獲得全國最乾淨城市，黃金資收站以及節電成果等，獲國際各界人士讚賞。

(中國時報)