設置節電診所 社區和校園發標章

新北市環保局透過社區、學校、區里，將低碳觀念以教育、實做、示範觀摩與分享，形成良性競爭，讓城市愈來愈乾淨。（葉德正翻攝）

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中國時報
報導（新北）

節能減碳刻不容緩，新北市環保局透過由社區、學校、區里，將低碳觀念以教育、實做、示範觀摩與分享，再搭配競賽及改造補助方式具體落實於民眾生活中，建構永續生活圈。環保局長劉和然說，環保和教育都是在做未來的事，不要忽視現今做的每一件小事，在20年後將會成長茁壯，亦決定了未來台灣環境的新面貌。

新北市環保局推動「節電診所」已有10年經驗，不僅免費提供諮詢專線及現場節能診斷改善輔導服務，提供包含電力、空調、照明、水資源、再生能源、建物綠化及隔熱等節能減碳改造的建議與做法，並提出具體減碳方案、改善對策、成本效益及減碳效益分析，讓民眾輕鬆掌握，又能省荷包。

環保局也培訓「低碳社區規劃師」搭配「低碳社區改造補助」，協助社區汰換耗能的公共照明、空調、動力設備及耗水設備，亦鼓勵社區活用再生能源，並制定「低碳社區標章」鼓勵居民運用社區自身優勢與特色，推動符合低碳概念的環境。

截至2018年3月底，新北市已培訓204名低碳社區規劃師，輔導818處場所，協助420處社區進行改造，累計一年節電6610萬度電，一年省水6172度，可減碳3萬4968公噸CO2e／年，65處社區已經取得低碳社區標章。

新北市2011年開辦低碳校園標章迄今，共有89所學校獲得此榮譽，其中涵括國小、國中、高中到大學，顯見低碳校園標章的觀念已擴及新北市各層級學校，校園及區里內亦持續推動各項降低能源消耗與減少二氧化碳排放的措施，諸如環保小局長、節電認同卷、參與式屋頂農場、揪團省電競賽等，從全方位的環境教育網來達到節能減碳的目的。

目前全新北市共89校獲得低碳校園標章，184個里及12區獲得低碳永續家園認證，530個里獲得里認證，讓新北連續第6年榮獲行政院環保署因應氣候變遷行動執行績效評比特優獎，成果豐碩。

(中國時報)

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