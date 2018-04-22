新竹左岸大變身 荒地變綠地

2018年04月22日 04:11 中國時報 陳育賢 （竹市） 報導（竹市）

頭前溪為新竹市的母親河，蘊藏豐富水岸資源且孕育城市發展，市長林智堅上任後積極整建轄內長10公里的頭前溪高灘地「新竹左岸」，推動水環境綠美化，營造運動休閒新空間，在水利署支持下，總計投入前瞻7.3億元經費，串聯新竹左岸、南寮漁港、17公里海岸線，打造「微笑水岸」集「河、港、海」景致於一身的27公里水岸休憩藍帶。

環保局表示，新竹左岸東起千甲空氣品質淨化區、柯子湖人工溼地、水源生態河濱公園，連結頭前溪橋下棒球場、足球場、滑板公園，完成後將成竹市年輕人必訪的水岸運動廊帶；往下游更有溪埔子溼地公園、新竹左岸草原區至竹港大橋下，沿岸空間兼具生態與休閒，將連成長10公里的低碳綠帶，民眾可同時體驗多元的溼地、草原、海岸等親水環境及多樣性豐富的生態棲地。

林智堅表示，10公里長新竹左岸與17公里海岸線連成微笑水岸，市府以「生態優先、景觀營造、低度維護管理」3大原則規畫新竹左岸，已逐現雛型，2017年完成溪洲橋下景觀再造，新增籃球場和兒童遊樂設施，重整自行車道。

2018年3月頭前溪千甲段、占地4公頃的「空品淨化區」也正式啟用，近期更啟動新竹左岸3項重大建設，包括頭前溪橋下的左岸棒球場與滑板公園，以及舊港、省道、千甲、仰德4大出入口改善，加上舊港橋下的新竹左岸草原區，將持續升級新竹左岸風貌，讓市民耳目一新。

環保局指出，新竹左岸完成3.81公頃的千甲空氣品質淨化區，每年可為新竹市潔淨約5公噸的二氧化碳、1公噸懸浮微粒。柯子湖及溪埔子兩處人工溼地運用水生植物淨化汙水，每日設計處理水量為2.4萬公噸，溼地除淨化水質之外，另提供生物棲地，亦可滯洪防災，還具備環境教育及休憩空間的功能。

新竹左岸除增設廣大綠帶改善空氣品質外，同時闢建優質運動空間，以滿足相異運動人口的需求。在頭前溪橋與國道1號橋之間，興建包含4座壘球場、1座棒球場、1座木球場、1座大型休閒足球場地、1座滑板公園等，再以運動廊道、人行鋪面串聯，並增設停車空間，提升運動公園易達性，加上自行車道，將成為新竹地區結合運動與休閒遊憩的熱門場所。

(中國時報)