無人回收站啟動 做環保送好禮

2018年04月22日 04:11 中國時報 陳育賢 （竹市） 報導（竹市）

新竹市政府與全聯福利中心及在地企業春池玻璃合作，首創全台第1座自動化APP「無人回收站」，24小時服務的自動化機台，民眾只要投入4大資源物，掃描瓶身條碼，透過「SeedU」APP掃描QR code，手機便可累計寶石點數，兌換多項好禮，輕鬆做環保。

這項計畫是於2月27日起於全聯大庄店試營運，為期6個月，市長林智堅表示，展現政府與企業合作新典範，從新竹市出發，開啟循環經濟新契機。

環保局表示，無人回收站試營運期間至8月31日，以集點換好禮，推廣順手作環保，民眾可於自動化回收機台，掃描廢玻璃瓶、寶特瓶、鐵罐、鋁罐4大資源物的瓶身條碼，投入機台進行回收貯存，並透過APP軟體「SeedU」掃描螢幕上的QR code，手機便能儲存點數，享受隨時回收、集點換好禮的便利性。

「SeedU」APP亦提供組隊獎勵功能，提升民眾呼朋引伴做回收之意願，增加人際互動與感情增溫，為資源回收增添趣味性與人情味。

林智堅指出，全國第1站自動化無人回收站，盼從新竹市出發，進而走向國際，感謝春池玻璃與熹谷科技、全聯大庄店與市府合作，分別提供技術、場地，更感謝一群環保志工協助收運回收物及好禮兌換，盼無人回收站「讓回收不再是終點」，而是成為環保的起點，實踐循環經濟生態圈。

為增加民眾回收意願，在試營運期間更提供限量超值的兌換好禮，包括環保衛生紙、環保洗碗精、環保購物袋等民生用品，民眾回響熱烈，截至3月31日，已計回收5萬1600支資源物，總重量達3500公斤，成果斐然。

(中國時報)