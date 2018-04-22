苗縣空污揪源頭 輔導管制齊下

2018年04月22日 04:11 中國時報 陳慶居 （苗栗） 報導（苗栗）

苗栗縣二行程機車數量

在台灣穹頂之下，人類生存不可缺少的空氣，卻污染日趨嚴重，污染源則來自交通工具、火力發電、石化及傳產工業等，而空氣品質若達「紫爆」最危險等級，對人體有極度危害。為搶救台灣這片藍天、捍衛呼吸權，苗栗縣政府積極對工業區、車輛及其他污染源加強輔導與管制，大幅改善空氣品質。

針對工業區管制，要求業者降低生煤用量及強化末端污染防制設備功能改善，杜絕排放煙氣並降低霾害的危害。工業區也設空氣盒子及揮發性有機物連續監測設備，即時上傳空氣品質數據至雲端平台便於掌握，再搭配紅外線熱顯像氣體偵測儀等，有效監控廠商製程洩漏源。

在車輛管制方面，2014年起連3年，縣內二行程機車數大幅減少59.6％，並設空氣品質維護區限制高污染車輛進入，利用車牌辨識稽查取締。縣府也致力推廣綠色運輸工具，已設93站電動機車充電站及8站電池交換站，今年將引進公共自行車租賃系統，預定6月後陸續於苗栗、頭份及竹南3市鎮營運。

其他污染源管制方面，利用無人機空拍及地面縮時攝影等科技，進行空中及地面監控大型營建工程，今年再結合空氣盒子儀器，即時監控小尺度區域之PM2.5濃度，掌握其污染逸散情形。另整合超過100家次寺廟紙錢集中燃燒，宣導農廢回收及禁止露天燃燒等。

苗栗縣環保局代理局長陳華盛表示，落實節約能源與減少溫室氣體排放，是保護地球的重要措施，縣府全力協助公私部門減少能資源耗用與溫室氣體排放，輔導設置太陽能光電及風力發電系統。

環保署「低碳永續家園評等與分級認證制度」，苗栗縣去年獲得中部生活圈中銅級認證分數最高縣市，其中塭內更是榮獲中部生活圈第一個銀級認證的社區。低碳教育也深入校園，2017年在縣內2所學校建置「可食地景」，以活化校園閒置空間增加固碳量。

(中國時報)