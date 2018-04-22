整合環境教育 發展慢活觀光

2018年04月22日 04:11 中國時報 陳慶居 （苗栗） 報導（苗栗）

苗栗縣三義及南庄在2016年通過國際慢城認證，成為全台唯一「雙慢城」縣市。縣府透過資源盤點及整合，發展慢遊、慢食、慢活亮點特色，推廣在地文化、歷史、美食、觀光、生態，以永續經營慢城理念，將環境永續、生態平衡概念扎根。

自環境教育法實施以來，整合縣內環境教育資源，有飛牛牧場、大湖四份水土保持教室、雪霸國家公園、西湖渡假村、台灣蠶蜂昆蟲教育園區、BOT垃圾焚化廠、迴鄉有機驛站、華陶窯、台灣客家文化館及台灣油礦陳列館，計10處通過環境教育場所認證。

另有銅鑼竹森社區、竹南塭內社區及公館仁安社區等3處環保小學堂，在人力資源有389人取得環境教育人員認證，以及8971位環境教育志工加入環境教育行列。

此外，歷來國家環境教育獎獲環保署高度肯定，民營事業組有飛牛牧場和有機農業生產合作社榮獲第一屆及第三屆特優和優等。社區組有塭內獲得第四屆特優，苑裡山柑及銅鑼竹森社區獲第三屆與第五屆的優等。學校組有中興國小獲得第四屆優等。個人組，飛牛牧場特助徐白龍及西湖渡假村董事長鄭順福則獲第一屆與第四屆優等。

在環境教育推廣工作，更結合桐花祭、南瓜博覽會、國際木雕節、漁村牽罟及石滬體驗等國際活動，辦理創意環境教育活動，如客家好食趣、萌虎守護趣、守護石滬探索趣。2017年「幸福苗栗驚奇再現」列車停駐後龍，也有助提升縣民環境覺知，齊心努力打造宜居宜遊的幸福山城。

(中國時報)