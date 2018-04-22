南投減塑衝先鋒 環境教育扎根

2018年04月22日 04:11 中國時報 廖志晃 （南投） 報導（南投）

南投縣環保局人員，稽查商家限塑、資源分類情況。（廖志晃翻攝）

南投縣政府環境保護局推動節能減碳、資源回收、空汙防制及自然生態等正確知識，啟動「環境教育宣導列車」，各級機關、學校回響熱烈，其中，空汙議題更是關注焦點！另外，塑膠製品嚴重汙染環境，減塑已成環境保護重要課題。

南投縣環保局長方信雄表示，環境教育宣導列車邁入第4年，為使環教知識與觀念普及率再提升，今年擴大邀請台電萬大發電廠，宣導綠色能源、生態復育及文化保存；科博館車籠埔斷層保存園區，帶來人類與自然環境共存的省思；而環境教育志工團隊，則以互動遊戲讓學童加深環保意識。

埔里PM2.5空汙減量自救會，則是透過縣內設置的空氣品質監測站，及政府制訂的AQI（空氣品質指標）旗幟，讓學童及民眾了解空氣汙染的成分，及對人體健康危害的顏色等級。

方信雄表示，環境教育及保護的議題，攸關人類生存，為使知識及觀念更普及，歡迎縣內各級學校、社區及公務單位，踴躍參與環教課程。

另外，塑膠製品因大眾毫無節制濫用，成為全球最嚴重的環境汙染源。使用過的塑膠廢棄物，約有1／3未被回收妥善處理，棄置於世界各角落，且以海洋受害最深。

英國艾倫麥克阿瑟基金會（Ellen MacArthur Foundation）發表的報告中指出，進入海洋的塑膠垃圾每年約8億噸，相當於每分鐘就有1輛卡車將垃圾倒入海中。

由於塑膠製品嚴重危害環境，行政院環境保護署於2002年訂定購物用塑膠袋減量政策，規定量販店、超級市場、連鎖便利商店等7大類約2萬家商店，不得免費提供購物用塑膠袋；2018年更擴大管制對象至14大類。 南投縣執行限塑政策，針對公告行業進行稽查，業者都認同限塑政策，配合張貼不免費提供塑膠袋公告，鼓勵民眾自備購物袋。

方信雄強調，限塑、減塑不僅是保護環境，更是保護自身健康，避免受潛藏在塑膠容器中的塑化劑危害，希望民眾落實生活減塑3招「自備、重複、少用」塑膠用品，「減塑」愛自己、也愛地球。

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(中國時報)