低碳飲食 選當季、買在地、吃適量

2018年04月22日 04:11 中國時報 廖志晃 （南投） 報導（南投）

南投縣政府環境保護局推動節能減碳，給合觀光、美食及農業，推廣「選當季、買在地、吃適量、低汙染、低碳排」的有機低碳飲食觀念，除讓身體更健康，也可降低對自然環境危害的衝擊。

環保局長方信雄表示，2017年於水里鄉辦理「南投縣低碳永續村里社區聯合成果展」，藉由各村低碳美食料理競賽，推動「當地食材碳排少，低碳飲食最環保」目標；並透過使用租賃自行車，及電子導覽地圖方式，體驗在地特色美食及觀光景點的低碳旅遊，並介紹有機方式栽種的低碳食材。

日進三餐，透過食物補充能量，是每天必經歷程，但在食安問題層出不窮之際，如何「食得安心」是重大課題！選擇有機、無農藥、無毒的食材，可避免食安危機；而食物的烹調方式也是重要關鍵，如何吃得健康更是每個人應該要注意的問題，「低碳飲食」正是最佳選擇。

南投縣環保局同時推動低碳民俗慶典活動、推廣使用省水設備、室內使用節能燈具及魚菜共生等，從示範低碳生活的成效，進而推廣到全縣各村、里、社區，達到節能減碳、環境保護的目標，讓南投縣的生活品質更進一步提升。

方信雄強調，環保觀念必須從小扎根，透過日常生活中的食、衣、住、行、育、樂各方面，建立環境保護、節能減碳意識，例如養成「隨手關燈，節約用電」，及「節約用水，珍惜水資源」習慣，並搭乘大眾運輸或無汙染的交通工具，讓日常作息與低碳行為相互結合，共同創造優質的生活環境。

(中國時報)