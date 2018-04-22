雲林加碼補助1.4萬

2018年04月22日 04:11 中國時報 周麗蘭 （雲林） 報導（雲林）

107年雲林縣淘汰二行程及新購電動二輪車補助

為改善空氣品質及鼓勵民眾淘汰二行程機車使用低汙染車輛，雲林縣政府自2012年起補助淘汰二行程機車換購電動二輪車，從13萬多輛降至今年初4萬2611輛，僅僅2017年一年內就淘汰2萬1074輛。

細懸浮微粒（PM2.5）的汙染源中，移動汙染源占比高達3分之1，二行程機車排放的汙染也是細懸浮微粒PM2.5來源之一，PM2.5隨著呼吸進入人體直達肺泡，引發心肺疾病、長期暴露甚至引發癌症，被列為高汙染首要進行淘汰的車輛。

根據環保署機車排氣定檢數據統計，二行程機車排放的碳氫化合物，是四行程機車的20倍，一氧化碳排放也高出2倍。此外，二行程機車容易燃燒不完全產生白煙，最為民眾詬病，也常被檢舉為烏賊車，若零件劣化或保養不當，更容易產生嚴重的空氣汙染。

雲林縣政府為持續鼓勵民眾「淘汰」二行程機車，配合環保署今年補助1000元，縣府加碼補助1500元，合計2500元。

雲林縣府表示，汰舊二行程機車「換購」經濟部認可的重型電動機車者，最高可獲補助新台幣3萬元 （環保署6000元、縣政府加碼1萬4000元、經濟部工業局1萬元）。

若無二行程機車可汰舊的民眾，雲林縣府也加碼補助新購電動機車者每輛9000元，環保署另補助1500元至3500元、工業局補助7200元至1萬元。

雲林縣環保局表示，環保署的二行程機車淘汰政策補助金額，將於2019年底後停止補助，請二行程車主把握機會儘速提出申請。環保局另提醒購買電動車或更換鋰電池，1年內不得將車籍或戶籍遷出本縣或過戶給他人，若有疑問請洽詢（05）5375216。

(中國時報)