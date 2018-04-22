廣設充電站 建友善電動車環境

電動機車與古老的西螺大橋相遇。（雲林縣政府提供）

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中國時報
報導（雲林）

雲林縣政府為改善空氣品質及配合環保署淘汰二行程機車政策，2017年度汰舊二行程機車2萬1074輛，是少數達成環保署指定汰舊目標的縣市，為降低交通工具因使用燃油對空氣品質造成的影響，今年更補助二行程機車汰舊換購電動二輪車572輛、新購電動二輪車1648輛，電動機車補助數量是六都以外第1名。

雲林縣為建置友善電動二輪車環境，歷年來已在全縣20個鄉鎮，廣設291站簡易充電站，協調廠商設置9站電池交換站，並在環保局設置雲嘉地區公務機關首座電池交換站，以便利民眾騎乘電動機車。

雲林縣政府今年度除了請各機關公務車輛配合汰換為電動車，並規畫擴充各地區設置電池換電站普及率，也將媒合廠商於全縣公務機關設置電池充換電站，希盼達成行政院2030年公務車輛全面電動化政策。

雲林縣後續將針對二行程機車加強攔檢、持續推動產官合作擴充設置充電站及電池交換站，並將推出雲林縣大學生首購電動二輪車加碼補助專案，鼓勵二行程機車汰換電動二輪車使用，以改善空氣品質，往電動車友善環境邁進。

雲林縣環保局表示，路邊攔檢不合格將處1500元至6萬元罰款，攔查到未定檢車輛開罰1500元至1萬5000元，為提升機車定檢率，民眾可下載「雲林定檢讚」App，自主管理自己及親友的機車定檢時程。

(中國時報)

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