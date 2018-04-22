高雄變身綠都市 首推綠建築法令

2018年04月22日 04:11 中國時報 吳江泉 （高雄） 報導（高雄）

駁二大義倉庫屋頂太陽能板。（高雄市府新聞局提供）

2018建築園冶獎－高雄醫學大學空中樂學園、食藥園屋頂綠化是市府與高醫合作的典範。（高雄市政府提供）

阿公店水庫太陽能光電系統。（高雄市府新聞局提供）

高雄終年陽光普照，每年日照時數超過2000小時，具備發展光電的良好條件，高雄市政府善用優勢，率先全國推動《高雄市綠建築自治條例》等多項創新法令，同時推出「百座世運光電計畫」，此計畫榮獲第7屆世界衛生組織「西太平洋區健康城市聯盟（AFHC）」韌性計畫的創新發展獎，設置容量至少200百萬瓦（MW）、發電度數2.08億度、減碳13.23萬噸，為市民建構1座綠能家園。

高雄市政府表示，高雄大力推動太陽光電能源應用，創新各項綠色政策工具，是第1個具有相關自治條例的縣市，除鬆綁建築法規、運用獎勵措施，輔導屋頂鐵皮違建變身為太陽光電屋頂，並推動屋頂綠美化，設置三民區公所「光電農園」、前金國中「音悅農園」、新光國小「空中蝴蝶園」等，讓城市美學無限延伸，翻轉景觀風貌。

發展乾淨能源是全球趨勢，高雄2015年起啟動4年期（2015年至2018年）「百座世運光電計畫」，第3年階段達標168MW。阿公店水庫是國內首座設置百萬瓦水域太陽光電設施的水庫，設有2公頃水域覆蓋浮力式太陽能板，容量達2.3MW，可供超過600戶家庭用電。今年將繼續裝置10MW容量的光電設施，擴充發電能量。

高市府近年來也不斷透過修法推動高雄厝和屋頂綠化，今年以「高雄醫學大學空中樂學園、食藥園屋頂綠化」獲得建築園冶獎青睞，該計畫與高醫合作，在建築屋頂栽植藥草與食用植栽，除提供教學及研究外，也降低陽光熱源造成樓板的高溫，達到節能減碳功效，為永續高雄播撒的種子已見開花結果。

高雄還屢創無數全國第1，包括輔導全國首座違章建築轉化為綠光屋頂的合法建築，及高度4.5公尺光電屋頂的陽光社區；全國首座光電設施整合建築材料陽光工廠；全市首座綠光屋頂整合農作公有建築示範案；全國最大的屋頂出租太陽光電個案「大寮區高捷機廠」；全國首例大型PV設施宗教建築光電。去年更榮獲第9屆健康城市獎及全國光電公會票選最友善服務縣市團體獎的肯定。

此外，高市府也選定永安區永安、岡山區前鋒子及典寶溪B區等3處滯洪池，採浮力式光電模組，發展水域型太陽光電。其中首座典寶溪B區滯洪池光電已於3月底完成發電系統模組建置，將於4月營運，為全國規模最大，年總發電量約240萬度，可供661戶家庭用電量，減碳約1272噸。

永安滯洪池光電預計今年6月與台電併聯送電，發電規模是4.2MW，預估每年發電量506萬度；岡山區前鋒子滯洪池光電，目標明年8月動工、明年底營運。3座總計年供電約達1500萬度，可提供約4千戶用電量，並種植27萬棵樹，相當於20座都會公園的減碳量。滯洪池不僅平時防範水患，也多了生產綠電效益，友善環境、愛護地球。

(中國時報)