高市邁向低碳城 綠色運具暢行

2018年04月22日 04:11 中國時報 林宏聰 （高雄） 報導（高雄）

高市現有64輛電動公車，預計年底突破百輛。（高市環保局提供）

近年共享單車熱潮興起，但很少人知道，全台第一個共享單車系統出現在高雄，高雄市公共腳踏車租賃系統於2009年由環保局設置，逐年擴充營運規模，2017年已達300站，服務範圍北至茄萣、南至林園，補足綠色運輸最後一哩。

民眾使用信用卡、已記名電子票證即可租借，享有前30分鐘免費、高雄捷運雙向轉乘優惠；捷運轉搭公共腳踏車前1小時免費，公共腳踏車轉乘捷運則補貼3元。

高市環保局推估，去年民眾騎腳踏車取代機動車輛共減碳3000公噸，等於1.4座高雄都會公園1年的減碳量，減少的氮氧化物更相當於約1000輛柴油大貨車1年排放量。

此外，高市環保局2016年起推出「淘汰二行程機車及新購電動二輪車」加碼補助，電動機車掛牌數由2016年的7459輛，大幅增至2017年的1萬3479輛，增幅六都第一；估計每年減少41.5公噸碳氫化合物，相當於1/5座中油高雄煉油廠的排放量。

2017年環保局延續補助方案，淘汰二行程機車除環保署補助外，高市另加碼補助1000元（低收入戶2000元）。若淘汰二行程機車並換購電動二輪車、或直接新購電動二輪車，則可獲得最高1萬5000元（低收入戶2萬4000元）加碼補助。

大眾運輸方面，高市現有64輛電動公車，分別於旗美國道快捷、五福幹線、建工幹線、西城快線、環狀幹線168公車、52、62、73、81、紅27及黃2等路線營運，在空汙基金加碼補助下，預計今年高市電動公車將突破百輛。

而高雄市輪船公司去年元月啟用全台首艘柴油與電力複合動力渡輪「快樂輪」後，另由交通局取得環保署補助建造電力渡輪「旗福一號」，今年2月下水，成為亞洲首艘全電力驅動渡輪；第二艘「旗福二號」年底也將交船。目前8艘柴油渡輪，未來會逐步汰換為電動渡輪。

(中國時報)