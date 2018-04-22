環保集點身體力行 參與人數冠全台

高雄市政府環保局加碼補助，鼓勵市民淘汰二行程機車、新購電動二輪車。（高市環保局提供）

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中國時報
報導（高雄）

塑膠是全民關注的環境公敵，2018年世界地球日以「終結塑膠汙染」為主軸，台灣更設定「百萬綠行動」活動主題，與高市環保局近年推廣「綠色生活與消費政策」不謀而合，透過「環保集點」消費習慣，培養民眾落實環保的生活態度。

高雄市政府環保局近幾年推廣的「綠色生活與消費政策」包括旅行自備清潔用品、選擇有機或友善環境的食材、多吃蔬果少吃肉、選擇當季且在地生產的蔬果、剩食打包帶著走、選擇大眾運輸或騎單車、認識並選用環境友善的標章產品、清潔劑，使用節能燈具、節約能源、自備購物袋、垃圾分類回收等。

高市環保局表示，養成良好生活習慣及對環境友善的行為，全民都能是綠色生活實踐者，綠色消費更是其中重要環節，把握「當用則用、當省則省」觀念，避免過度浪費。

行政院環保署推出「環保集點」活動以環保產品經濟循環為概念，凡於指定通路購買「環保標章」或「碳足跡標籤」的綠色商品，每消費1元皆可獲得1點，累積100點可折抵1元購買綠色產品。

另外，搭乘大眾運輸工具或參加環保署、地方環保局辦理的大型環保活動，也都能獲得環保綠點。環保署同時祭出多項點數獎勵加倍方案，例如空氣品質預報達不良等級時（AQI達到151），以及每周六、日「Green Weekend綠色周末會員日」在指定通路購買綠色商品，可獲得10倍點數獎勵。

而高市環保局為鼓勵民眾加入「環保集點」會員，加碼提出綁定一卡通使用，「騎乘公共腳踏車C-Bike」及「使用自動資源回收機ARM」的點數獎勵措施，是第一個由地方政府推動的綠色生活獎勵案例，也使高雄市環保集點會員參與人數全台之冠。

高市環保局表示，因為全民對保護環境有一致共識，政府更積極推動相關措施，盼透過全民力行綠生活，為環境帶來嶄新面貌。

(中國時報)

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