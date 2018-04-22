屏縣 光電示範區 土地活化楷模

2018年04月22日 04:11 中國時報 林和生 （屏東） 報導（屏東）

屏東縣政府打造高樹光電示範區，化惡地為良地，成為盜採砂石回填地結合太陽能發電設施的全國首例。（林和生翻攝）

屏東縣高樹鄉內國有土地因盜採砂石形成多處坑洞，被戲稱為「大峽谷」，經土石回填後，土地貧瘠無法作為農用，屏東縣政府因此規畫打造成為光電示範區，化惡地為良地，成為盜採砂石回填地結合太陽能發電設施的全國首例。

屏縣府環保局指出，高樹鄉曾多達33公頃土地因遭不明人士逕自盜採土石，產生至少35處深達10至28公尺不等巨型坑洞，且因多為偏僻地點，近年來成了不肖人士傾倒廢棄物的場所，成為環保犯罪溫床。

為有效遏止環保犯罪歪風，屏縣府與國有財產署共同合作研議可行方案，於2012年進行坑洞回填計畫，利用水利署第7河川局執行荖濃溪疏濬土石方，提供填補坑洞，同時達到填洞、清淤河道及大幅縮減至少10億元施作經費等多重效益目的，至2016年共完成462萬立方土石回填作業，堪稱台灣土地活化利用典範。

但屏縣府仍不以此自滿，持續思索朝土地進化再利用方向前進，因回填土地質性貧瘠，且無水利基礎建設可供農業種植利用，使得土地閒置荒蕪，勢必無法朝農用角度前進；在縣長潘孟安多次南北奔走下，向國有產財署主動提出於原盜採砂石土地設置太陽能設施的模式，並向農委會爭取鬆綁原有法令限制。

根據2017年6月完成修正通過的《申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法》第30條規定，非附屬設置於農業設施的綠能設施對象中，陸上盜濫採土石坑洞善後處理計畫，可申請免與農業經營使用相結合即可施作綠能設施。

縣府旋即與國有財產署簽訂土地進行改良利用契約，並辦理公開遴選廠商作業，由得標廠商玉衡能源股份有限公司負責打造「屏東縣高樹光電示範計畫」，共同為台灣再生能源發展寫下新頁。

屏縣環保局指出，屏東擁有良好日照條件，非常適合推動再生能源發展，回首屏東縣再生能源發展過程，一路走來維艱，但屏東縣政府仍披荊斬棘，多元發展各項再生能源裝置模式，例如養水種電、沼氣發電、光電農棚及水面型浮動型太陽能等樣態，皆為全台首創經典案例，堪稱台灣領頭羊，引領台灣發展綠能產業，未來仍戮力以赴。

(中國時報)