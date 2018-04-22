高樹發展綠電 全區蓄勢待發

2018年04月22日 04:11 中國時報 林和生 （屏東） 報導（屏東）

「屏東縣高樹光電示範計畫」為利用盜採砂石回填地結合中央開發太陽能發電設施首例，可供施作面積涵蓋國有土地達112筆，總計約37公頃，計畫區暫分2階段，第1階段依據台電公司既有饋線容量，籌設1.4ＭＷ；第2階段將籌設高達35ＭＷ裝置容量，屆時預估每年約可發電4600萬度，相當於可提供13000戶家庭用電，並可減少碳排放量2.4萬公噸。

屏縣府環保局指出，該專區未來規畫分為2階段設置，目前第1階段先以第3型再生能源發電設備申請設置，除具有程序簡化優點，也適用小規模設置案，可加速此案推動期程，並透過建置過程中針對回填地的地質特性，調整建置工法，有助作為加速未來第2階段全區大範圍施作參考依據。

在施工團隊努力下，目前第1階段已達完工併聯程序，而第2階段電業等級的第1型再生能源發電設備籌設，雖尚需經過繁複申請程序，不過目前也已取得免實施環境影響評估許可、地政機關意見書等先期籌設要件，待第1階段作業完成，立即啟動全區設置作業，此計畫有望成為首例地方政府主導，並完成併聯發電的地面型太陽能發電案例。

由於太陽能設置過程除可減少碳排放量外，亦可藉由碳排放交易市場制度，申請國內或國外碳權；在綠電發展過程，屏東縣政府已躋身先進國家未來發展潮流中，創新綠色經濟循環模式，並帶動在地太陽能相關產業發展，爭取本地就業機會等多贏局面。

屏縣環保局期待有更多再生能源投資廠商進駐，長期挹注資源，以屏東為基地出發，並持續深耕，循序漸進共同朝100％再生能源之路邁進。

(中國時報)