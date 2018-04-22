2018年04月22日 04:11 中國時報 報導蔡淑微

運用科技讓外貌變得更加自信漂亮，早已是現代人的絕活，然而美麗不應該只侷限於對外在的追求，從日常生活著手，善用科技為所有事物增添新鮮感和樂趣，才是讓你的美麗比別人更耀眼的關鍵所在。2018美麗生活節，便是在這樣的理念下而誕生，結合各式科技和熱鬧的市集，全面應援所有女人的美麗生活！

2018美麗生活節，將於4月27日至4月30日於台北市世貿一館盛大開展，展出內容包含了Sanrio明星家族齊聚的『療癒森林快閃店』、讓閨蜜一起開心挖寶的『美麗市集』、可以恣意躺下來觀賞『紓壓電影院』、以及聆聽講座或體驗手作樂趣的『分享體驗空間』，藉由買物、玩樂、可愛、紓壓等元素，為所有女性開啟美麗生活的新旅程。

Sanrio療癒森林快閃店

為生活增添一點萌

在3C產品充斥著生活的日子裡，為自己保留一點少女心，絕對是療癒心靈的最佳方式！Sanrio首次在美麗生活節設置快閃店，包羅萬象的各式商品，像是雙子星獨家授權版耳機、Hello Kitty圖案的蛋糕機等，最重要的是，店裡還設置了一處夢幻球池，讓人一踏進這裡，就完全克制不住噴發的少女心！

美麗市集

網羅姊妹淘高度注目商品

姊妹淘除了互相分享保養、化妝方式、穿閨蜜裝出門外，一起上街挖寶更是生活中不容錯過的樂趣之一！美麗生活節集結了美拍神器、3C小物、塑身按摩、舒眠機等這些受到女生們高度關注的商品，要你在便利時髦的科技神器的幫助下，開懷度過每一天。

分享體驗空間

提升幸福指數

簡單的體驗，就是一種純粹的生活美學，哪怕只是啜飲一杯咖啡，也可以忘卻俗事一切煩憂！美麗生活節以五感體驗為概念基礎，結合「手作‧對話‧生活態度」設計各種分享講座，為女生們打造專屬的分享體驗空間。在展出的四天裡，每個時段都有不同的主題講座和手作體驗，供來訪的民眾報名參與。

立即預約登入

到現場換驚喜包！

展出日期：2018/4/27-2018/4/30

展出地點：台北世貿一館

展出時間：10:00-18:00

(中國時報)