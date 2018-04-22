收藏家賴慶勇 創辦隨安古美術館

2018年04月22日 04:11 中國時報 報導王怡文

吳冠中，《日出》，1981年。

中國5000年的文化遺產無論是藝術或是收藏層面都是不容小覷，尤其在中國經濟崛起，資金與金融操作大舉介入下，「藝術品時代」可以說是未來投資市場的代名詞之一。

在中國論及藝術品經紀及收藏家，賴慶勇絕對占有舉足輕重的角色。他在八○年代開始涉足文物收藏與鑒賞領域，1994年在越州博物館任職，1997年成立紹興翰海國際拍賣有限公司、2000年和2005年分別在廈門、上海開辦了正信閣古玩商行、2011年在廈門成立翰風國際拍賣公司，到了2013年他在廈門以一己之力擔任館長並創辦了公益性質的隨安古美術館，至今仍活躍於中國收藏界和拍賣界。

談起隨安古美術館，賴慶勇用他一貫淡然並透露著隨遇而安的態度表示，坐落在美麗的廈門市白鷺洲公園內部的館區占地可足足達1200平方米，上下兩樓的館區主要是用於展覽器物，包括古玩器物廳和書畫廳。不善辭令但充滿熱倩的他說：「我時常邀約全國各大拍賣行到廈門展覽，雖然還是伴隨著拍賣的牽絆，但對於為推動古玩、藝術品市場的健康發展，著實增加了更多的有識之士、八方名流相約在廈門品香茗、賞珍玩，並使得廈門民眾更能近距離觀賞到不可多得的傳世珍品。」

看盡古玩市場起落

在賴慶勇口中，不存在可以言說的收藏故事，因為經手的東西和經歷實在太多了；在賴慶勇眼中，自己所經歷的就算再轟轟烈烈，現在都已成為當時的過程，如今已是雲淡風輕不需要敘述的故事。採訪過程中，雖然不曾將自己的收藏掛在嘴上，但賴慶勇對中國拍賣史的了解程度及卓越眼界仍讓人瞠目結舌。他說中國上世紀的八、九十年代，大家還在解決生活的溫飽問題時，即使深愛藝術、喜歡骨董的人們，在當時即便骨董價值沒那麼高，也不會輕易的購買。直到1995年前後，中國才有了真正意義上的拍賣市場，北京幾家大的拍賣公司常常去江浙一帶尋找客戶。後透過公司拍賣的方式讓骨董的價值翻了幾翻，所以到了2003年左右，古玩高額的升值空間開始吸引更多企業家進入藝術市場。而這些企業家由單純喜愛開始漸漸變成收藏，再從正規拍賣公司購買喜愛的藝術品而晉升成為收藏家，不少企業家甚至因而致富或聲名大噪。

藝術品市場愈來愈健康

賴慶勇認為，以前沒有能力把中國5000年的文化資產推向世界，現在國力強大了，很多流失海外的珍貴文物也紛紛被有識之士買回來。他以澳門為例，形容它就像是一個拍賣品走出去的碼頭，將中國文物像外延伸發展。同時，澳門這些年一直致力於產業轉型，如同盛宴的拍賣會，讓來自各地的買家帶動當地的經濟發展。話鋒一轉，賴慶勇也對後輩崛起感到十分的期待，他說當老一輩的人漸漸隱退，新一代的收藏家已不再只是專精於中國文物，對於海外的選擇也會非常豐富，他們挾著豐沛的財富選擇自己喜愛的門類，而不再受限於以單純投資為標的。

隨著新一代收藏家的不斷成長，中國藝術品市場會愈來愈健康，在這樣漸入佳境的拍賣市場裡，擔任指導年輕人、培養後起之秀的角色，是賴慶勇為自已人生留下一場最鍾愛的藝術盛宴。

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(中國時報)