逾7成民眾力促 深澳電廠重啟環評

2018年04月23日 04:11 中國時報 葉德正 、 廖德修 ／綜合報導 ／綜合報導

深澳電廠支持度調查

深澳電廠擴建環差案通過，中央與新北市政府互槓引發譁然，根據旺旺中時最新民調，高達73.8％的北北基民眾認為深澳電廠應「重啟環評」，60.8％支持改成天然氣；另有59.3％表態「不會投給支持深澳電廠的候選人」。

支持重啟環評 不分藍綠傾向

台電重提深澳電廠更新擴建計畫，但新北市政府質疑台電PM2.5空汙報告有問題，與市府委託專家學者報告資料相差3倍，最後在環差會議中，中央強渡關山通過本案，引發新北市府不滿，雙方唇槍舌戰，至今餘波盪漾。

據旺旺中時民調顯示，65.3％的北北基民眾知道新北市瑞芳地區即將興建深澳電廠，73.8％贊成「重做環評」，只有17.7％反對。

經過交叉比對，不分藍綠政黨傾向，贊成深澳電廠重做環評比率都超過7成，其中，80.9％泛綠選民支持重新環評，比泛藍選民的75.1％，還高出近6個百分點。

候選人挺電廠 近6成不選他

至於環保團體要求改成「汙染較少的天然氣發電」，60.8％民眾接受，26％不接受，13％左右沒意見。

其次，被問到年底選舉將至，如果縣市長候選人支持深澳電廠，會不會投票給他？近59.3％表態不支持，20.6％支持，20.1％不知道、無意見或拒答。

分析政黨傾向，77.4％的泛藍選民不會投給支持電廠的首長候選人，泛綠選民則有43.9％；至於沒有藍綠傾向選民，也有53.5％不會投給支持深澳電廠的候選人。

行政院政委張景森曾說「北北基桃等北部縣市節電10％就可不蓋深澳電廠」，有71％認為政府是在說空話。

詹順貴：由台電、經濟部決定

對於前總統馬英九「只要核四啟動，就解決深澳電廠」的說法，獲得46.9%支持，較不支持重啟核四的41%，多出5.9個百分點。

針對逾7成北北基的民眾支持深澳電廠案重啟環評，環保署副署長詹順貴表示，以環評的機制而言，環保署是屬於被動受理的單位。因此若要重啟環評調查，除了要合乎環評程序，也要釐清法律的依據是什麼？這必須由開發單位台電公司，以及目的事業主管單位、亦即經濟部來決定，現階段已經不是環保署的權責。

(中國時報)