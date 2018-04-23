金正恩喊棄核 衛星照片打臉！北韓疑似核反應器石墨廠曝光

2018年04月23日 04:11 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

《華盛頓郵報》21日報導指出，美專家分析衛星照片發現，北韓鄰近中國大陸的青水城一處神祕工廠，疑似生產核能級（nuclear grade）高純度石墨（high-purity graphite），是北韓製造武器級鈽的石墨式核反應器運作的重要原料，近來北韓力圖將其外銷，引發違法擴散國際管制的「軍商兩用」核物資相關疑慮。

外銷軍商兩用物資 暗推武器研發

分析人員是在檢視衛星照片時，發現青水城位於鴨綠江邊的工廠，接著又回溯過往連續7年的衛星照片得悉，當地原為廢棄的燃煤發電廠，後來改建成有紅屋頂的新式工業建築，周遭圍牆聳立，大門口設有安全檢查哨站。該處被懷疑生產高純度石墨，可作為「中子減速器」應用於特定的幾型核反應器，例如北韓寧邊核設施的石墨反應器（可生產用來製造核武的鈽），以及敘利亞2007年遭以色列空襲摧毀、當時還在建造中的氣冷式石墨反應器。

華府專研各國核武計畫的智庫「科學暨國際安全研究院」20日發布報告揭示，青水城生產設施曝光，部分原因出於，北韓向高純度石墨潛在外國買家，分發彩色印刷的高級亮面紙商業廣告冊。冊中英文提到，該種石墨可用以研發人造同位素或中子減速器，都是核反應器運作的重要原料。武器專家指出，青水城工廠疑似生產高純度石墨，不但可能有助北韓達成不動聲色推進武器研發計畫等目標，同時可為極需資金的北韓創造額外收入。

報導指出，美國中情局不願評論北韓該處神祕設施，該建物的真正用途仍待確認，但其被揭發後牽動的連串疑問凸顯出，北韓雖然提出種種凍結或放棄核研發計畫的承諾，但鑑於平壤向來擅長對外隱匿非法武器生產設施與活動，外界很難確切評估北韓去核提案的虛實。

不准國際機構檢查 去核虛實難辨

北韓領導人金正恩21日宣布即日起中止核試爆與洲際彈道飛彈試射，並將廢棄核試驗場，獲得美、南韓等國一致肯定，然而，北韓第7屆中央委員會第3次全體會議20日通過的六項決議要點，也開門見山宣示，北韓「次臨界核試」、地下核試、核武小型化與輕量化、超大型核武和發射系統研發均已完成，且彈道飛彈掛載核彈頭已可靠地得以實現。

朝鮮半島能否實現全面無核化，取決於北韓與國際組織合作的意願。《華盛頓郵報》指出，北韓不但未接受國際原子能總署檢查員訪查其核設施，更長期隱藏其發展武器的設施。且北韓曾在1994年與美國簽訂協議，同意凍結可製造武器級鈽的石墨反應器，換取美國供給兩座輕水反應器用於發電。

但北韓雖停止寧邊核設施產鈽計畫，卻仍祕密製造另項核武重要原料鈾。報導因而指出，無論北韓青水神祕工廠真正用途何在，最重要的是，北韓必須使該設施透明化、准許國際檢查機構進入瞭解實況，否則國際社會將很難認真看待金正恩的各項去核提議。

(中國時報)