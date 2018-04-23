文金熱線待命 迎接歷史對談

2018年04月23日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

兩韓歷史性峰會舉行在即，民調顯示超過8成的南韓民眾支持簽署南北韓和平協議。圖為南韓民眾在首爾手持為朝鮮半島帶來和平、和解、合作的標語，祝峰會成功。（路透）

南北韓峰會倒數100小時，南韓總統文在寅（左）與北韓領導人金正恩（右）可能在27日峰會登場前隨時進行電話熱線。至於峰會能否就北韓無核化以及兩韓簽署和平協定取代終戰協議達成共識，備受外界關注。（合成照片）

全球矚目的兩韓峰會進入最後倒數100小時，南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩史上首次熱線電話也將隨時舉行，為正式會談暖身。元首熱線通話和接下來的文金峰會都象徵南北韓向和解方向邁進一大步，也為半島往無核化方向發展、確保永久和平揭開了序幕。一般預料，雙方將會簽署和平協議取代停戰協議。

電話直通總統官邸

兩韓首腦會談進入緊鑼密鼓的倒數階段，金正恩將創下歷史先例，首度以北韓領導人身分踏上北緯38度線以南的土地，前往板門店南韓一側的「和平之家」與南韓總統文在寅會面。雙方計畫在峰會前先透過連接南韓總統府青瓦台與北韓國務委員會的熱線進行1次元首通話，為正式會談暖身。青瓦台官員說，「熱線電話已設在總統辦公室桌上」，「北韓也是一樣」。他強調，「這是分裂70年以來第一次，元首熱線電話可以直通總統官邸。」

為專心準備峰會，確保會談成功，並為半島無核化揭開序幕，文在寅自20日至26日僅安排祕書、顧問會議與國務會議等一般行程，其他外部活動一律終止。

網路直播與民同行

南韓媒體報導，歷史性的「文金會」將透過網路直播，讓媒體與民眾即時了解會談狀況。青瓦台首席祕書尹永燦22日表示，南韓方面已準備好1個網路平台，供媒體和民眾透過智慧型手機等行動裝置即時觀看會談的狀況。青瓦台還發起網路活動，讓民眾上傳圖片與影片表達心聲，以打造1場「與民同行」的會談。屆時板門店新聞室、京畿道韓國國際展覽中心（KINTEX）的主新聞中心（MPC）、都羅山出入境現場辦公室也將為來自34個國家與地區、348個新聞機構的858名外國記者提供採訪支援。

今將商討禮賓事宜

青瓦台昨日也透露，南北韓將於今日在板門店北韓一側的統一閣舉行首腦會談籌備會議，就會談的禮賓、警衛安排事宜進行磋商，並將針對會面具體時間、方式、金正恩的訪韓路徑，以及是否召開聯合記者會等持續討論。會後雙方將視狀況決定是否需要再召開最後1次高層級會談。

據韓聯社報導，北韓宣布停止核試後，文在寅正考慮以此為契機，在首腦會談協議文中加入更高層級的無核化宣言。此外，青瓦台仍將按照原定計畫繼續為無核化對話做好準備，事先擬定的議題基本上也不會有大變動，無核化與半島永久和平仍是會談核心議題。

儘管金正恩宣稱將關閉豐溪里核試驗場，但他仍未表明是否願意放棄既有的核武與洲際飛彈，對此青瓦台方面表示，這個問題不可能一步到位的解決。這也意味，兩韓峰會中將針對去核方式展開攻防戰。

(中國時報)