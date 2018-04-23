薩德設施 今將運抵基地

2018年04月23日 04:11 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓國防部今日將再度嘗試運送施工設備與建材進入星州郡「薩德」（THAAD，終端高空防禦飛彈系統）基地，勢將像上次那樣，引發「反薩」團體和當地居民強烈抗爭。隨著金正恩宣布放棄飛彈和核試驗，南韓部署薩德是否仍有必要，及會否再度挑動北京和首爾關係緊張等問題，也浮上檯面。

南韓去年接受美國協助、著手在境內部署薩德系統，以應對北韓不斷核試與發射彈道飛彈形成的安全威脅。然而如今，朝鮮半島劍拔弩張局面已大幅轉趨緩和，兩韓峰會（文金會）及美國與北韓峰會（川金會）將相繼登場，商議北韓去核問題，北韓領導人還宣布停止核試爆及試射洲際彈道飛彈，推升了南韓民間對部署薩德系統的質疑聲浪。

在南韓受美施壓試圖重新推動「薩德」部署基地建設工作的消息公開後，陸方21日宣布，靠近南韓的渤海地區將有重要軍事任務。陸方軍事觀察家指出，北京當局厭倦韓方在薩德問題上反復無常，這次沒有太多外交語言，「直接扔出一顆重磅炸彈」，威懾之意不言而喻。

大陸方面一直堅決反對薩德入韓，除了擔心薩德的雷達系統可追蹤解放軍飛彈部隊動向外，更憂慮其可能收集陸核飛彈的重要數據，藉以削弱陸方的核威懾力。

鑑於陸方有所顧慮，南韓外長康京和去年曾就薩德問題提出「三不」承諾，保證南韓不加入美國的飛彈防禦體系、不考慮追加部署薩德系統、韓美日安全合作不會發展成為三方軍事同盟。雙方外交部也共同明確宣告，南韓部署薩德系統「不針對第三國，也即是不損害中方戰略安全利益」。

(中國時報)