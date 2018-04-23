韓美關鍵決斷聯合軍演 今天登場

南韓與美國本月1日展開「鷂鷹」（Foal Eagle）聯合軍演。南韓海軍陸戰隊的兩棲突擊載具（AAV）5日因天候不佳臨時取消演習行動，準備返回基地。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國與南韓今日啟動為期2周的「關鍵決斷」（Key Resolve）聯合軍演。由於歷史性的南北韓領袖峰會將於27日登場，當局計畫在「文金會」當日暫停軍演，並評估前4日的軍演成果，之後韓美雙方再視狀況決定是否繼續進行下一階段的演習。

「關鍵決斷」演習是假設北韓攻擊南韓，並用電腦模擬等方式進行聯合指揮所演習（CPX）。南韓與美國往年都是在3月初舉行演習，但今年2月南韓主辦冬奧，軍演因而延後至今。本次美軍出動1.22萬兵力，參演規模與去年相當。

該演習通常分為前後2個階段，第1階段是假設北韓攻擊南韓時，韓美進行聯合防禦，第2階段則是假設韓美同盟攜手反擊北韓。首階段演習結束後，韓美會暫停演習，針對演習成果進行評估，今年的評估預計於27日進行，意味韓美可能在兩韓峰會舉辦當日暫停演習。對此，南韓軍方表示，韓美將深入分析演習成果，然後決定是否在文金會當天再次啟動演習。

據韓聯社19日報導，南韓合同參謀本部議長鄭景斗和駐韓美軍司令布魯克斯（Vincent Brooks）先前已針對峰會當天是否繼續演習進行討論。南韓軍方消息人士也指，兩人將持續協商，只要確定演習達到目標成效，就會決定是否需要彈性調整軍演日程。

此外，代號「鷂鷹」（Foal Eagle）的韓美野戰訓練聯合軍演已於本月1日啟動，目前仍在進行中。今年共有1.35萬名美軍官兵參演，規模較去年縮小，且美軍也削減出動的戰略武器數量。分析認為，這是因為韓朝與美朝會談在即，因此韓美都盡可能避免大動作刺激北韓。

(中國時報)

薩德設施 今將運抵基地 緊要時刻 美東亞助卿訪韓

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。