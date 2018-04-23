韓美關鍵決斷聯合軍演 今天登場

2018年04月23日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國與南韓今日啟動為期2周的「關鍵決斷」（Key Resolve）聯合軍演。由於歷史性的南北韓領袖峰會將於27日登場，當局計畫在「文金會」當日暫停軍演，並評估前4日的軍演成果，之後韓美雙方再視狀況決定是否繼續進行下一階段的演習。

「關鍵決斷」演習是假設北韓攻擊南韓，並用電腦模擬等方式進行聯合指揮所演習（CPX）。南韓與美國往年都是在3月初舉行演習，但今年2月南韓主辦冬奧，軍演因而延後至今。本次美軍出動1.22萬兵力，參演規模與去年相當。

該演習通常分為前後2個階段，第1階段是假設北韓攻擊南韓時，韓美進行聯合防禦，第2階段則是假設韓美同盟攜手反擊北韓。首階段演習結束後，韓美會暫停演習，針對演習成果進行評估，今年的評估預計於27日進行，意味韓美可能在兩韓峰會舉辦當日暫停演習。對此，南韓軍方表示，韓美將深入分析演習成果，然後決定是否在文金會當天再次啟動演習。

據韓聯社19日報導，南韓合同參謀本部議長鄭景斗和駐韓美軍司令布魯克斯（Vincent Brooks）先前已針對峰會當天是否繼續演習進行討論。南韓軍方消息人士也指，兩人將持續協商，只要確定演習達到目標成效，就會決定是否需要彈性調整軍演日程。

此外，代號「鷂鷹」（Foal Eagle）的韓美野戰訓練聯合軍演已於本月1日啟動，目前仍在進行中。今年共有1.35萬名美軍官兵參演，規模較去年縮小，且美軍也削減出動的戰略武器數量。分析認為，這是因為韓朝與美朝會談在即，因此韓美都盡可能避免大動作刺激北韓。

(中國時報)