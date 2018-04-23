緊要時刻 美東亞助卿訪韓

2018年04月23日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

兩韓峰會進入最後倒數，北韓21日突然拋出將停止核試與試射導彈的震撼彈，抵韓訪問的美國代理東亞暨太平洋事務助卿董雲裳表示，這是正面的一步。雖然北韓釋出善意，但南韓專家憂心，北韓已完成建設核武戰略的歷史性任務，代表北韓依舊擁核，並沒有完全放棄核武建設的決心。

董雲裳22日抵達南韓，進行為期3天訪問。她在仁川機場告訴媒體，「我認為（北韓的最新表態）非常正面積極。我們這個禮拜會與南韓、盟友以及合作夥伴，進行多項緊密配合」「他們說會停止核試和飛彈試射…他們先前就說過，而現在又再次這麼說，所以這算是個好的訊號。」

至於北韓的最新宣示，是否算是美國要求北韓，應就無核化做出嚴肅表態所採取的「實際行動」？董雲裳並未正面回應，僅稱「再看看吧。」

董雲裳23日將與南韓外長康京和會晤，24日則和六方會談的南韓團長李度勛見面。一般認為，她在峰會前抵韓，意在代表美方與南韓當局，就半島無核化等峰會主軸先達成共識。

據北韓官媒發布的勞動黨「第7屆中央委員會第3次全體會議」決議，並未表明是否廢棄原有的核武器與洲際導彈。南韓青瓦台認為，去核不可能一次到位。

但專家看法顯然不同調。他們主張，北韓在決議寫道，「已實現可靠的核武器兵器化，停止核試是推進世界裁減核軍備的重要進程。」而北韓向來主張自身為擁核國，以擁核國立場提倡核武裁減，與過去態度並無二致。美國與南韓為首的國際社會的既定立場，應該是與北韓談無核化，而不是軍備裁減。

另一方面，在兩大峰會將至前，北韓雖未提出核裁軍談判，但無法保證往後不會提。韓聯社報導，高麗大學教授南成旭指出，北韓公開決議書，就是為了強調自身是世界無核化的主體。峨山政策研究院高級研究委員申范澈也認為，北韓算盤打得很精，不但不談棄核，還有意延續對話氛圍。

(中國時報)