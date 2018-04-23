朝不遵守 棄核玩假的

2018年04月23日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

專家警告，對北韓停止核試與試射洲際彈道飛彈的承諾勿過度樂觀，強調平壤若玩真的，就必須重新申請加入國際「禁止核武擴散條約」（NPT），並切實遵守「全面禁止核試條約」（CTBT）。

對於北韓宣布關閉豐溪里核試場也立刻被專家打臉，稱豐溪里核試場已禁不起再一次核試，畢竟經歷了6次地下核試爆，地層早已鬆動，而內部隧道可能也已崩塌，甚至有核輻射外洩危險。金正恩表面上是配合國際要求做出讓步，實為替自己宣傳的公關高招，畢竟宣不宣布關閉，豐溪里都無法再使用。

北韓常變臉，曾與美在1994年（柯林頓政府）、2007年（小布希政府）、2012年（歐巴馬政府）3度達成棄核協議，卻不斷反悔退出協議。南韓海洋戰略研究所資深研究員申昌勛說，為了不會再被北韓所騙，平壤當局必須端出具體措施與作為，諸如重返NPT、CTBT、國際原子能總署（IAEA）等，這是北韓證實其棄核決心的最起碼做法，但迄無跡象顯示北韓會這麼做。

NPT在1970年生效，北韓1985年加入，目的是換取蘇聯援助。後來在1993年揚言退出，但之後沒有執行，換來柯林頓政府的原油與糧食援助。2003年故技重施，希望逼美國和其直接談判，但未果，北韓正式退出NPT，並在2006年進行首次核試爆。

這次停止核試是否又是虛晃一招，只為了能讓朝美峰會順利登場？對此申昌勛直言，北韓只希望能和美國平起平坐談判，希望美國解除制裁，因此規避NPT、IAEA等機制，畢竟只要美國解除了制裁，聯合國制裁與否並不是那麼重要。

(中國時報)