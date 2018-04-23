台電撒錢 深澳電廠啟動睦鄰

2018年04月23日 04:11 中國時報 曾百村 ／新北報導 ／新北報導

深澳電廠還沒蓋，台電銀彈攻勢已先啟動！地方人士透露，台電近年來大幅加碼瑞濱、海濱、深澳等3個里的「睦鄰補助」，包括三節補助、補貼國內旅遊、公益淨灘，發展協會、宮廟團體同樣來者不拒，粗估金額每年超過數百萬元；記者向里長查證，有的掛上電話，有的自稱開刀，不願多談。

議員疑台電環評數據不實

新北市議員林裔綺指出，環差案通過前，台電用睦鄰經費補助海濱、瑞濱、深澳3里居民，招待里民前往林口發電廠參觀「低汙染燃煤發電」，以及舉辦社區淨灘活動等。環差案後外界質疑聲浪不斷，爾後有瑞芳其他社區向台電申請補助，台電也照樣核准。

據悉，台電每次補助金額都在5萬到20萬元不等，範圍擴及瑞芳的社區發展協會及宮廟團體。

林裔綺質疑，台電環評數據與環保局的數據差太多，有點被「台電欺騙」的感覺。她批評，台電一昧用睦鄰經費「贊助活動」，也無法獲得大部分居民的支持，呼籲台電必須用更精確的數據，更務實態度面對居民，才是正道。

家族四代都住瑞芳、當地知名「豐味肉羹」的業者陳志豐痛批，他的祖父、父親及自己都因為發電廠而犧牲健康，現在台電卻要用10多年前的環評，強渡關山通過10多年後的擴建案，他擔憂，當地居民健康都將受燃煤汙染影響。

居民拒為回饋金犧牲健康

他質疑，台電到底撒了多少睦鄰經費？里民福利真的增加？如果只是為了回饋金便允若擴建電廠，「讓故鄉變成這樣根本不值得！」

海濱里長、同時也是海濱社區發展協會總幹事鄧麗華僅強調，居民「仍贊成」擴建發電廠，但被問及是否接受睦鄰經費補助時？鄧麗華則稱「自己在車上不方便說話、訊號不好。」匆匆掛上電話。

深澳里長曾素貞則表示，居民對於擴建議題，「正反意見都有」，被問到睦鄰經費時，她強調自己剛開完刀，講太多話傷口會裂開，同樣結束通話。瑞濱里長胡長安只聽到「深澳電廠」4個字，隨即稱自己人在南部，火速掛上電話。

(中國時報)