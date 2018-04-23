民眾若要核四 李應元願下台負責

2018年04月23日 04:11 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

深澳電廠環差案上月14日通過後引起社會嚴重反彈，要求重啟核四的聲浪也跟著出現。環保署長李應元在接受《中央社》專訪時表示，希望把核四與深澳電廠一起進行公投。換句話說，他願意再賭上烏紗帽，如果大家選擇重啟核四，他就下台負起所有責任。

李應元之前就曾經說過，國人不應該太健忘，核四是在前總統馬英九執政期間封存的，如今馬前總統再談所謂重啟核四就沒有深澳問題，未免太自相矛盾。猶記在2011年日本發生311福島核災後，國內不分黨派、男女老幼都感受到核災的可怕，甚至連寵物都跟著上街頭反對核四啟用。

李應元提醒大家，現在外界有人認為要解決空汙問題，吵著重啟核四；但如果把311福島核災爆發後日本受災地區的慘狀，以及人民生活的種種不便再揭示出來，看看支持核電的人是否願意站出來公開辯論。

在訪談中李應元說，國民黨如果堅持要核電，大家可以來表決，公投題目就設定為「是不是重啟核四不要蓋深澳電廠」，如果投票結果大家真的都願意重啟核四、關掉深澳電廠，那麼他就下台負起政治責任。

李應元又說，深澳電廠確實喚起大眾對於國內能源政策的重新思考，而在地的新北市政府也開始對抗中央的政策。但他強調，深澳電廠環評機制還是會繼續走下去，對於新北市府和各界擔憂的空汙問題，政府會邀請具有公信力的第三方，按照國家模式進行模擬測試與評估，而和深澳電廠開發案有關的瑞芳保育區爭議，也會盡力說明溝通。

深澳電廠要到2025年才會開始運轉，李應元還承諾，若未來其他的發電方式，如風力、太陽能及地熱開發都到了成熟的地步，當然會選用更乾淨的能源，不過目前仍必須按照現有法律規範繼續運行。

(中國時報)