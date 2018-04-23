中研院研究員指環署不尊重專業！專家的質疑 台電當耳邊風

2018年04月23日 04:11 中國時報 曾百村 ／新北報導 ／新北報導

「環差會議上，台電刻意忽視環評委員對空汙、海洋生態等諸多質疑，支持、反對投票平手，明明雜音這麼多，環保署副署長詹順貴竟投下關鍵支持票，全案過關，大家都很錯愕！」中研院研究員鄭明修回憶，3月14日當天環差會議，學者專家意見被刻意漠視，令人失望。

鄭明修表示，他是當天環評委員中，唯一研究海洋生態的專家，會中曾質疑台電擴建深澳發電廠將影響海洋生態，台電卻只做過1次生態調查，各項數據嚴重偏差。

鄭明修解釋，根據《環境影響評估法》規定，生態調查至少需要2年的時間，但台電卻鑽法規「漏洞」，辯稱10多年前已做了環評，現在只需通過環差即可。

他認為，當地生態早與10多年前大相逕庭，若現在執意擴建燃煤發電廠，將重創當地海洋生態，多年來海底復育的生物也將毀於一旦。

鄭明修說，會中擔任主席的詹順貴也反問台電「怎麼都沒有針對鄭老師的問題回答？」但台電依然實問虛答，其他專家學者也質疑汙染問題，但同樣不被當回事，最後還能過關，令人錯愕。

根據當天會議記錄，另位環評委員劉小如質疑，許多委員的意見，台電的答覆要不是不完整，不然就是根本都沒說，陸域生態差異分析的資料「零」，要求台電必須重新去做環境影響評估。

鄭明修說，當天環差大會有長達8小時的討論時間，卻僅留半小時給在場環評委員陳述專業意見，時間過少。但他也強調，就算提了意見，也只會被台電刻意忽略當作「耳邊風」。

(中國時報)