新聞透視－為環保而戰 詹順貴莫忘初衷

2018年04月23日 04:11 中國時報 葉德正

一個有理想的人，終身會堅持自己的信念，不懈的往目標前進，始終不悔；可是在環保署副署長詹順貴的身上，看見的彷彿是相反的例子。有律師身分、曾被譽為環保鬥士的詹順貴，似乎忘記了曾為環保訴訟打下的多起漂亮勝仗，如今，為了重啟擴建深澳電廠，竟成了環保人士眼中的燃煤推手，要讓美麗的深澳灣蒙上灰影，詹副署長難道忘了初衷，要成為一個詹律師反對的人？

回顧詹順貴的既往，自2003年起的雲林林內焚化爐案，一直到反台南鐵路東移等訴訟案，這些年來環保團體在各項環評訴訟案的勝訴，都能看到律師詹順貴為了環保努力奔波的身影。他協助環保團體，將環保議題由街頭帶進法庭，打贏了多起環保訴訟。

在台東杉原美麗灣度假村一案，他呼籲政府與業者「還給杉原海岸美麗沙灘的原貌」；在陽明山保護區變住宅區案中，他強調「保護區就應該是保護區」；為保護環境生態的不被破壞，他義正詞嚴的形象，讓環保團體視他為「鬥士」。

詹順貴曾多次在臉書批評環保署，「台灣的空氣汙染程度已越趨嚴重，但是身為中央政府環保事務代表的環保署，卻一直在保護經濟發展，而非保護環境，拿不出實際政策及作為，改變台灣境內空氣汙染源的問題」。這真是直指問題核心的真知灼見。

就在進入環保署時，詹順貴還曾疾呼台塑王家應盡快將現有燃煤電廠、汽電共生廠全面逐步汰換為燃氣發電；那段鏗鏘有力的發言，讓環保人士以為政府裡終於出了一位敢於為捍衛環境生態發言的官員了！

可是，就在上個月的台電擴建深澳燃煤電廠環差評估案中，詹副署長令所有人意外地投下了關鍵的贊成一票，讓環差案過關，把過去理念全拋諸腦後，成了他當年口中不顧環保的「那種人」。

而在之後引發的爭議中，詹順貴不僅強調「個人理念或喜好，我想在法律之前，都必須要退位」，且本應由台電釐清的爭議，卻由統領全國環保業務的環保署副署長護航，更對以專業論述的地方政府事務官情緒性謾罵「強詞奪理」，環評主席淪為台電發言人，當年與詹律師一起奮鬥的環保人士及團體，情何以堪？

如今民調顯示，有近8成的民眾希望對深澳電廠重做環評，「詹律師，你有聽到這個聲音嗎？」可否重拾理念，讓一切回歸「專業」討論？身為一位法律人，理應謹記在法律前應有的謙卑，矇混是無法戰勝真相的。

(中國時報)