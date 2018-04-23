侯辦：執政黨應正視民調結果

2018年04月23日 04:11 中國時報 葉德正 、 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

針對本報系對於興建燃煤深澳電廠民調結果，侯友宜辦公室指出，執政黨應該正視民調的結果，這份民調也顯示大台北地區民眾對空汙議題的重視。蘇貞昌本人並未針對民調回應，但競選幕僚指出，蘇貞昌日前已明確表示，堅持深澳電廠一定要安全，沒有汙染。

侯辦指出，深澳電廠興建後，勢必對空氣品質造成負面影響，執政黨應該要勇敢負責，不要讓中央錯誤的能源政策由新北市民埋單，先是要全國民眾用愛發電，現在又要大台北地區居民「用肺發電」。

侯辦強調，深澳電廠不能簡化為蓋或不蓋的選擇題，台灣所面臨的缺電危機，執政黨必須要從產業、發電能源等面向進行通盤檢討，正視能源議題，才是人民期待的執政黨，也才是中央執政的高度。

其實侯友宜反對深澳燃煤電廠立場鮮明，他曾在臉書指出，只要大家抽空一起去中南部體會空氣品質，回來後會更清楚是否同意台電在新北的深澳蓋燃煤電廠，「自己的肺要自己救！」侯友宜期待行政院長賴清德聽聽東北角市民聲音，也希望蘇貞昌能說清楚對興建電廠的態度。

蘇貞昌本人昨日並未針對民調回應，但競選幕僚指出，蘇貞昌日前已明確表示，一定會堅守人民的健康，並兼顧台灣永續發展，新北市民四百萬，要好生活不能沒有電，但為了市民的健康，他堅持深澳電廠一定要安全，沒有汙染。

蘇的競選幕僚也表示，蘇貞昌先前強調中央在做決定，一定會尊重地方，而他因為剛剛承接重擔，只要新北市民給他機會，他一定會向中央爭取與溝通，為人民謀福利。

(中國時報)