展現防衛台海的能力與決心！漢光實兵實彈演習 6月登場

漢光34號演習預定6月4日起一連5天，將依「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」作戰指導，採實兵實彈模式舉行，圖為M60A3戰車群對目標實施炮擊。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

大陸上周舉行針對性的418軍演，國防部也不示弱，將於本周宣布今年6月舉行的漢光34號操演科目，這次漢光演習依「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」作戰指導，實兵實彈，自6月4日起一連5天實兵演練，蔡英文總統亦會親自視導。

新聞透視－兵者國之大事 豈能輕佻

操演科目本周公布

漢光演習是國軍年度最重大的三軍演訓，以往雖會公布演習時程，但不會在操演前刻意說明，然而考量大陸上周418軍演，及這一波海、空遠海長訓，在輸人不輸陣考量下，軍方可望於這周提早宣布漢光34號操演的相關事宜，說明國軍有防衛台海的能力與決心。

今年漢光由各軍種司令部負責訓練、演習與備戰任務。據透露，蔡英文總統在漢光演習期間，將親自視導參演部隊，至於去哪個部隊，或看什麼科目，由府方與國安會決定。國防部發言人陳中吉表示，規畫完會對外公布。

此外，這次大陸機艦遠海長訓，我P-3C反潛機、E-2K空中預警機，均全天候出動監控，為此，國防部長嚴德發昨天特別前往屏東視導空軍第6聯隊，給予表揚。

嚴德發指出，中共遼寧號航空母艦編隊自3月18日由山東古鎮口啟航，經台灣海峽南駛，本月12日在海南榆林舉行海上閱兵式，隨即在海南錦母角以東海域航訓，並於18日結束南海航訓，經巴士海峽赴西太平洋，進行首次遠海海空操演；另近日中共空軍接連3日進行跨島鏈長航飛行訓練，國軍均全程掌握並即時應處，有效守護國防安全。

共軍動態即時監控

嚴德發還說，此次對共軍動態的掌握，「水下、水面、空中，不管從哪裡來，我們都掌握得到！」國軍充分運用P-3C、E-2K等具備長時間滯空，且偵蒐性能優異的機種，採24小時不間斷、前推預置部署的積極聯合情監偵作為，使偵蒐範圍大幅向外延伸，充分發揮早期預警功效，達到「聽得到、看得見、能指揮」目的，進而提供國軍各部隊應變處置的重要參據。

(中國時報)

新聞透視－兵者國之大事 豈能輕佻
侯辦：執政黨應正視民調結果 新聞透視－兵者國之大事 豈能輕…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。