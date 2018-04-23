展現防衛台海的能力與決心！漢光實兵實彈演習 6月登場

2018年04月23日 04:11 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

大陸上周舉行針對性的418軍演，國防部也不示弱，將於本周宣布今年6月舉行的漢光34號操演科目，這次漢光演習依「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」作戰指導，實兵實彈，自6月4日起一連5天實兵演練，蔡英文總統亦會親自視導。

操演科目本周公布

漢光演習是國軍年度最重大的三軍演訓，以往雖會公布演習時程，但不會在操演前刻意說明，然而考量大陸上周418軍演，及這一波海、空遠海長訓，在輸人不輸陣考量下，軍方可望於這周提早宣布漢光34號操演的相關事宜，說明國軍有防衛台海的能力與決心。

今年漢光由各軍種司令部負責訓練、演習與備戰任務。據透露，蔡英文總統在漢光演習期間，將親自視導參演部隊，至於去哪個部隊，或看什麼科目，由府方與國安會決定。國防部發言人陳中吉表示，規畫完會對外公布。

此外，這次大陸機艦遠海長訓，我P-3C反潛機、E-2K空中預警機，均全天候出動監控，為此，國防部長嚴德發昨天特別前往屏東視導空軍第6聯隊，給予表揚。

嚴德發指出，中共遼寧號航空母艦編隊自3月18日由山東古鎮口啟航，經台灣海峽南駛，本月12日在海南榆林舉行海上閱兵式，隨即在海南錦母角以東海域航訓，並於18日結束南海航訓，經巴士海峽赴西太平洋，進行首次遠海海空操演；另近日中共空軍接連3日進行跨島鏈長航飛行訓練，國軍均全程掌握並即時應處，有效守護國防安全。

共軍動態即時監控

嚴德發還說，此次對共軍動態的掌握，「水下、水面、空中，不管從哪裡來，我們都掌握得到！」國軍充分運用P-3C、E-2K等具備長時間滯空，且偵蒐性能優異的機種，採24小時不間斷、前推預置部署的積極聯合情監偵作為，使偵蒐範圍大幅向外延伸，充分發揮早期預警功效，達到「聽得到、看得見、能指揮」目的，進而提供國軍各部隊應變處置的重要參據。

(中國時報)