新聞透視－兵者國之大事 豈能輕佻

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中國時報

大陸上周的針對性軍演，蔡政府不具名的國安人士，先是以「三小」一語奚落，現再以「看似華麗但失敗的戲碼」，繼續做文青式的嘲諷。兵者，國之大事。真要看到大陸「有感」軍演，或是「地動山搖」的軍演，才是兩岸最大的不幸。所謂國安人士，應該收掉這種輕佻的言語。

大陸這次軍演，業餘的火腿族錄到我空軍戰機升空，警告大陸軍機進入我防空識別區，而且前後持續2小時，多次廣播，相當不尋常，唯軍方三緘其口。按常理，我戰機預判大陸軍機航線，可以先升空占位，大陸軍機即會迴避改飛，不會硬飛。

大陸軍機曾多次打擦邊球，飛進我航空識別區邊角線內，但很快就飛出去。這次大陸多架次機型，若真不聽警告，飛進我飛航識別區，且飛很長一段時間才出去，那就是一大警訊。所謂飛航情報區，本就比誰的拳頭大，真要硬飛進來，也奈何不了。果若如此，大陸軍機以後視飛進我飛航情報區為家常便飯了。

就像大陸軍機早年不出海，在前總統陳水扁提出一邊一國論之後，大陸軍機天天出海，不出幾個月，海峽中線以西空域就成了大陸地盤；大陸軍機遠海長訓，飛擦邊的次數與密度，勢必也愈來愈頻繁，如此步步進逼，還能算是「華麗但失敗的戲碼」？

這次大陸航母遼寧號經過台灣東部太平洋，艦載機第一次做起降訓練，還首次進行遠海海空操演，日後這樣的操演會愈來愈多，對台海防衛壓力，不言可喻。

從大陸這次418軍演可以看出，以後大陸針對性的軍演模式，很可能是選擇任何一次例行的機艦遠海長訓，或是在太平洋上的海空操演，就逕自對外公布，是場針對台灣的演訓，然後再挑個在沿海的地面部隊例行操演，變成一套針對性的三軍聯合軍演。隨著大陸機艦演訓科目日益精進，一場非常具威嚇的有感軍演，遲早會發生。

(中國時報)

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