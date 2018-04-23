不一定要放國旗國號？身分證改版 遭疑去中華民國化

內政部即將推動第七代身分證改版，不過並未規定設計必須包含國旗國號，引發爭議。圖為戶政人員相互討論仔細研究照片的格式。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

內政部即將推動第七代身分證改版，上網徵求網友設計新版身分證並舉辦票選，不過內政部並未規定設計必須包含國旗國號，因此引發爭議。目前排名第一的設計就以「台灣國民身分證」為名，藍委張麗善認為內政部應明確要求列國號以解決疑慮，否則變相是在操作統獨意識形態，搞去中華民國化。

新聞透視－兩岸敏感時刻 內政部嘜擱亂啊

內政部於2月開始徵求新版身分證設計，新版身分證將與自然人憑證「二卡合一」，21日正式開放投票；不過卻被質疑內政部僅規定姓名、身分證字號、照片、出生年月日等四欄位為必要欄位，沒限制放上國號國旗以及性別、配偶欄，在網路上引發國族認同以及性別認同論戰。

內政部網站有約1000件設計作品供民眾票選，儘管內政部並未要求列國號國旗，多數設計者仍標明中華民國國號及國旗；但其中也有人僅以「台灣」為名，目前票選第一名的作品「嶼民在地」更是直接以「台灣國民身分證」為題。

內政部昨解釋，國民身分證自然需要表彰呈現國家識別，國旗、國號及國家特色景物文化等都是國家識別的重要表徵，可由設計者發揮創意呈現在身分證版面上，內政部尊重設計者的創意，未來也會考量設計者所提出的版面設計是否能彰顯國家重要識別象徵。

內政部表示，之所以僅要求姓名、身分證字號、照片、出生年月日等四欄位，主要是因身分證欄位是個人資訊的揭露，重在識別個人身分，配偶欄及性別欄等欄位是否要列在版面上，各界意見不一，故可由設計者依理念自行增減。

內政部強調，希望藉由這次活動持續蒐集各界針對國民身分證版面及欄位增刪意見；活動選出之設計作品將作為未來新式身分證設計參考，內政部仍保留最後修改的權利。

張麗善則質疑內政部官員每個都在中華民國政府當官，也都是中華民國國民，卻不要求設計者應在身分證上清楚標明國旗國號；且當下要緊的應該是拚民生經濟，為何又要砸錢做改版身分證這種事？

身分證的性別欄、配偶欄也引起網路論戰，一派民眾認為這可以保障跨性別者權益，也讓單親媽媽有隱私的空間，本來就不該揭露這些消息；另一派反對者則質疑刪除性別欄可能會有男性偽裝成女性的情形，也可能出現許多婚姻騙子。

(中國時報)

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