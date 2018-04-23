新聞透視－兩岸敏感時刻 內政部嘜擱亂啊

2018年04月23日 04:11 中國時報 周毓翔

民國94年，在陳水扁總統任內，內政部進行第5次全面換發身分證，取消「本籍」，僅列「出生地」，已有「去中國化」意圖；如今，又是民進黨執政，內政部對外徵求身分證設計圖樣，未規定將國號或國旗列為設計元素，政治操作意味濃厚，在兩岸關係敏感時刻，奉勸綠營高官，一動不如一靜！

中華民國至今總共換發過5次身分證，目前大家所使用的是第6代身分證。綜觀我國身分證沿革，供國民驗明正身的「身分證」殆無疑義是「中華民國國民身分證」，在設計的元素上，或是國徽、梅花、國旗，都在表彰國家代表符號。

就欄位設計而言，最早版本甚至還有「指紋符號」，民國75年誕生的第5代身分證大幅減少欄位，讓身分證的規格易於攜帶，在本籍之外，增列「出生地」。至民國81年，李登輝總統任內，進一步廢止本籍登記，因此，民國94年誕生的第6代身分證只有出生地，再也沒有籍貫欄。

雖說在台灣出生人口已遠超過自大陸遷移來台人口，此亦為務實作法，但捨棄父母籍貫，只列出生地，在當年亦激起「去中化」的激烈論戰。

內政部現正在研擬第7代身分證設計，為保護個資及隱私，考慮刪減欄位雖為順應時勢，不過再怎麼化繁為簡，都不該將國號省略，試問，身分證上沒有國號，到底是哪一國的國民身分證呢？綠委高志鵬發起「新台幣改版運動」徵求設計，高志鵬說舉辦這個活動，更深刻的意義在於促進國家正常化，難道內政部的網路徵求也有更深刻的用意？

蔡英文總統三申五令說，兩岸關係是維持現狀，「我們國家的名字，不是很清楚了嗎？」值此兩岸軍演較勁之際，內政部不應該再來添亂！

(中國時報)