機蛋大遊行 姚推大巨蛋公投

民進黨禮讓柯反彈聲浪有多大，綠委姚文智22日主辦「機蛋大遊行」發動萬人上街頭，高喊民進黨要自推參選人。（王英豪攝）

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中國時報
／台北報導

爭取代表民進黨參選台北市長的綠委姚文智昨舉辦「機蛋大遊行」，遊行隊伍塞爆整條光復南、北路。姚文智強調，他若當選，會是陳水扁之後「20年最好的市長」；提及大巨蛋爭議，他表明當選台北市長後，將辦公投由人民決定是否拆掉大巨蛋。

姚文智這一仗 隊伍塞爆

姚文智宣布參選後，提出多項市政新願景，包含廢除松山機場，將用地轉型成中央公園，並將國會遷至機場航廈位置；利用「快慢分流、水陸並進」，於2020年解決內湖交通問題。

姚文智說，他會拆除柯文哲的「大巨蛋弊案」，至於要不要拆大巨蛋，會交由人民公投來決定，市民說要拆他就拆，若不要拆，就把它改造為能開演唱會、能打棒球的大巨蛋。

昨天午後，萬餘人從松山機場鄰近的民權公園，一路走向大巨蛋對面的國父紀念館主舞台，行進間不斷高喊要「柯文哲下台，自己的市長自己選」；參與人數超乎預期，主辦單位原準備5000件T恤販售，竟不到10分鐘就賣光，國父紀念館一帶盡是螢光綠T。

昨日超過40位跨派系綠委、議員相挺，台獨運動者史明、民進黨大老沈富雄等均到場，就連前世大運執行長、勞動部次長蘇麗瓊都默默在人群中出現。由於蘇麗瓊去年9月離開台北市府，遭柯文哲稱「無利可圖」才離開，蘇昨現身現場，也被外界解讀是與柯文哲「分道揚鑣」。

40綠委議員挺 喊柯下台

姚文智說，遊行的目的就是要守護台灣價值，建設國家首都，希望能翻轉台北，實現對首都的夢想；從今天開始，他會踏遍台北市大街小巷，傾聽所有市民的聲音。

姚強調，選市長不只準備2年、4年，而是準備一輩子，有信心是陳水扁後「最好的台北市長」，但民進黨的提名先放一邊，他要讓人民來提名他。

主辦單位預估現場超過2萬人響應上街「黑柯」，但參與維安的員警目測人潮推估，前後參與遊行的人數約在1萬人左右。

(中國時報)

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