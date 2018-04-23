姚斥網軍霸凌 柯酸攏係義勇軍

面對「柯黑」上街頭，是否擔心遊行民眾多？台北市長柯文哲僅說，「no comment（不予置評）」。（鄧博仁攝）

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中國時報
／台北報導

綠委姚文智22日舉行「機蛋大遊行」，號召選民「用腳反柯」，卻引發走路工爭議，讓姚直呼自己遭柯P網軍霸凌。台北市長柯文哲昨受訪說，他沒有網軍，只有網路義勇軍，至於遊行人數多，民進黨會不會藉此壯大聲勢？柯僅說「no comment（不予置評）」。

姚文智舉辦遊行，號召「柯黑」上街頭，訴求廢松機變公園，大巨蛋換遠雄、換市長，吸引40多名綠營民代力挺，連同黨擬參選人、副總統呂秀蓮也到場支持，營造民進黨團結氛圍。不過，卻有網友爆出，姚陣營以500元報酬徵求走路工，遭姚嚴正駁斥，反指是柯與網軍裡應外合。

柯文哲昨聽聞後說，他只有網路義勇軍，哪裡有網軍，「我哪有錢去弄這個，拜託。」被問到網路義勇軍是否有幫忙講話？柯表示，不曉得，他沒辦法去操控網路社會。

外界認為這場「反柯」遊行的氣勢，將成為民進黨評估是否禮讓柯的關鍵指標，柯文哲對此淡定地說，每天做好自己的事情就好，該怎麼做就怎麼做，這個國家應有一批做實事的人，依法行事就好了，每天弄那些有的沒的幹嘛？至於是否擔心遊行人數眾多，他僅說「no comment」。

近來不只姚文智，藍營各參選人也猛攻大巨蛋議題，柯文哲說，這表示市府「意志力堅強」，堅持要蓋就要安全，審查過程公開透明，一切要符合程序，不可能關起門來簽個同意書給遠雄。

柯也坦言，他知道大巨蛋問題未解，遇到選舉會扣分，「但難道怕扣分就要放水嗎？我不會那麼丟臉。」他強調，自己已經撐那麼久了，態度始終很明確，想蓋完就必須安全無虞，合法程序要走完。

(中國時報)

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