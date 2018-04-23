綠營衝出唐吉訶德 已難被忽視

2018年04月23日 04:11 中國時報 郭建伸 、 崔慈悌

姚文智昨天舉辦的「柯黑遊行」，號召萬餘人走上街頭，聲勢比預期盛大，這場遊行為姚文智累積黨內跨派系的支持能量，黨中央很難視而不見，民進黨自提人選的壓力越來越大。

姚文智的民調過去均落後柯文哲，黨內「看衰聲浪」不絕於耳，且在新北市確定提名蘇貞昌後，外界甚至解讀民進黨的中生代「集體挫敗」，認為姚絕對沒有出線機會。

不過，向來與柯文哲友好的柯建銘，日前也指出「民進黨有愈來愈趨向自己提名的味道」；姚文智昨舉辦的「機蛋大遊行」，名義上是要廢松機、拆大巨蛋，活動上則不斷批評柯文哲的施政不力與價值錯亂，現場超過萬人響應，名副其實是聚集「反柯能量」，甚至串聯新潮流、謝系議員同台支持。西方文學家塞凡提斯筆下的「唐吉訶德」，常幻想自己是冒險患難的騎士，打算招兵買馬實現理想，卻到處碰得滿頭包。

親近姚文智的友人曾經形容，「他根本就是唐吉訶德！理想爆棚到處衝，也不管民眾或高層喜不喜歡他。」

姚文智打從參選以來，幾乎開記者會都在提「市政議題」，對於一個沒被黨正式提名，甚至「被忽視」的參選人，闡述自己的市政理想簡直是「浪費力氣」；但是他最近強調，若能代表民進黨參選，得票萬一淪為第3名，就永久退出政壇，這番破斧沉舟的談話，對應在昨日的遊行人數來看，已對民進黨基層產生作用，現在最具關鍵的，就看黨中央的取捨。

民進黨中央也有難處，一旦自提人選與柯P反目，無論是呂秀蓮還是姚文智，都很難發揮母雞帶小雞的作用，不僅台北市議員選情將陷入困境，搞不好台北市長還會拱手讓給國民黨，柯P的外溢效果也可能波及其他縣市選情，甚至衝擊2020總統大選。

但柯P「兩岸一家親」的理念與民進黨差異太大，儘管蔡英文暗示要求確認「台灣價值」，但柯P迄今未能完成答卷，在此情況下，就算蔡英文想禮讓柯P，也很難讓綠營基層支持者 「吞下去」。

國民黨預計在5月2日正式提名台北市長的參選人選，外界預料民進黨屆時將依循新北市的模式，對於是否要再禮讓柯文哲，應該很快就會見真章，早日讓選將就定位。

(中國時報)