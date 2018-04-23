國民黨鍾小平搶青年票 推「成年禮」金

2018年04月23日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市議員鍾小平投入台北市長選戰，面對主打青年牌的市長柯文哲，他強調要摒除國民黨與世代的隔閡，搶攻青年票才能勝選。近期鍾小平端出政策牛肉，喊出公宅「只賣不租」、0到5歲托育免費，每年還要給20到29歲青年1500元「成年禮」，讓每個人都敢結婚、生子，他甚至掛保證，當選後「年輕人會是我心裡最軟的一塊」。

國民黨票源多來自中老年族群，缺乏年輕票是致命傷，鍾小平說，目前20到39歲族群裡，柯文哲囊括85％支持度，國民黨只占15％，就算鞏固50歲以上票源，只要年輕選票絲毫未動搖，「國民黨派玉皇大帝都選不過柯文哲」。

為了爭取青年認同，鍾小平提出多項新政，有別於柯市府只租不賣的公宅，他主張公宅「只賣不租」，現在年輕人每月繳上萬元房租，未來只要繳1萬多元「房貸」就買得起，目標在台北蓋5萬戶，讓每對年輕夫婦都有房子。至於婚後育兒補助，鍾小平提倡0到5歲百分百免費進公托，由政府每年補助15億元。

對於長者不滿取消重陽敬老金，鍾小平保證，當選後一定恢復，且會把柯市府停發的3年補回去，「柯文哲造的孽，鍾小平來還。」第1年就讓長者領回消失的4500元。另外，他還要撥出11億經費，每年給20到29歲青年1500元「成年禮」，讓年輕人擺脫低薪、買不起房的困境。

鍾小平說，北市府去年結餘200多億元，光是地價稅超收就77億元，財源絕不是問題，台北若由他執政，不會再出現市地重畫與區段徵收，這種作法對民眾沒好處，他將改採市價徵收，以松機遷移後的塔悠路周邊為例，市府徵收土地自建自賣，可創造5兆產值，都要拿來照顧市民。

鍾小平還強調，無論是傳統的老國民黨或是柯文哲，都在割裂世代，而他是要融合世代，未來他每年撥15億為公務員加薪3％，花15億補助托育、11億發放青年成年禮，恢復7億敬老金，所有配套都做足，0到100歲都要照顧。

(中國時報)