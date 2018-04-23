呂秀蓮喊 5月2日借我1小時 為黨送元氣

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中國時報
／台北報導

同樣表態願代表民進黨出征北市的前副總統呂秀蓮，昨也現身「機蛋大遊行」隊伍中，她不僅稱讚姚文智是第一名的立委，還說相當疼惜這位少壯派，並疾呼要讓台北市長柯文哲下台。

呂秀蓮也提到，國民黨台北市長初選將於5月2日公布結果，她呼籲民眾當天中午到民進黨中央樓下，借她1小時，趁中常會開會時間給黨內高層「送元氣」，讓民進黨「打敗柯P拚第一」。

呂秀蓮雖然表態參選台北市長，但昨天加入姚文智舉辦的遊行活動，在遊行終點國父紀念館上台發表演說，不過呂秀蓮話鋒一轉，開始批評民進黨中央，在他們每天前線作戰時，就放話說民進黨要讓給柯文哲，沒讓給柯就會變成第三名，每天侮辱她，讓人感到相當嚥氣。

呂秀蓮說，她當選後要讓台北成為和平首都，邀請全世界愛好和平的國家首都，一起組成世界和平首都聯盟。

呂秀蓮也怒轟柯文哲，很多台北市原來繁華的商圈，這4年逐漸沒落，甚至販賣「大陸粗俗的東西」，強調這是對台北最大的侮辱；民進黨4年前全力支持你，但當選之後沒有一句感謝，卻一直糟蹋民進黨，「不用再寄望他符合台灣價值」。

呂秀蓮也表示，若柯文哲要繼續選市長，就要問他認不認同台灣是一個國家，還是大陸的一個地方政府？呂痛批，柯不敢得罪大陸國家主席習近平，所以就對國家認同含含糊糊。

呂秀蓮說，大陸對台灣越來越侵門踏戶，就連立法院附近都驚見五星旗與習近平的相片，「台北市若沒有拿回來，將會引清兵入關！」呂強調，盼大家讓姚文智或她當選，能讓他們守護台灣最重要的山海關。

(中國時報)

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