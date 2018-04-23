抗癌福音 免疫療法7月擬開放

2018年04月23日 04:11 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

衛福部將開放人體細胞免疫療法用於常規治療！未來公告後，辦法上所明列的項目，可以用於病患的常規治療，並收取費用，但治療醫院、實驗室及醫師須符合辦法規定，且要提報年度治療結果報告，國內癌症病患將多一治療選擇，不用再飛國外，若順利，最快7月上路。

病患多選擇 不用飛國外

現行細胞免疫療法只能申請以人體試驗及其附屬計畫，或「恩慈條款」方式進行，衛福部近日擬修正特殊醫療技術檢查檢驗醫療儀器管理辦法，增訂細胞免疫治療專章。衛福部醫事司長石崇良表示，2015年公共政策網路平台即超過5000人完成連署提案，希望政府能全面且快速的開放細胞免疫療法用於癌症治療上。衛福部經討論後，於2016年有條件解禁，但病人需為「危及生命或嚴重失能」、「國內尚無適當藥物或替代療法」，且醫師則需在人體試驗時訂定「附屬計畫」經申請通過才能進行，也就是「恩慈條款」。

哪些病例可做 將進行討論

石崇良指出，隨著細胞免疫療法的進展，同時顧及國內癌症病患的治療殷盼，衛福部擬開放細胞免疫療法用於常規治療，癌症病患在做化療及放療的同時，也可以細胞免疫療法做為輔助治療，目前已擬定管理辦法草案，將細胞免疫療法以特殊醫療技術，朝「許可制的登錄追蹤」納管，國內台大、北榮、長庚、高醫、中國附醫都有這個能力；至於哪些細胞免疫療法及適應症可以做，辦法中將以正面表列列出，T細胞治療、自然殺手細胞及CAR-T都在討論之列，今將進行專家會議討論。

英國倫敦帝國學院講座教授、前高醫細胞免疫治療研究室主任林成龍表示，癌症細胞免疫治療在日本及中國均為自費開放治療項目，台灣有許多癌末、無路可走的病患，面臨生命的流逝，被迫赴日本或中國治療，除了治療費用之外，還要繳台幣100萬元的仲介費及食宿費，樂見國內開放成為常規治療，讓癌症病患多一個機會及希望。

(中國時報)