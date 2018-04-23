屏東第一鮪 拍出歷史天價

東港第一鮪上岸，受到各界矚目。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

「8600元第3聲，成交！」今年屏東第一鮪在全場引頸期盼下，昨以每公斤8600元、總價177萬1600元由東港佳珍海產店老闆蕭受發得標，這不僅是蕭第第10次得標，也打破2004年每公斤單價7800元的歷史紀錄，同時宣告長達近2個月的屏東黑鮪魚文化觀光季正式展開。

今年屏東第一鮪由東港籍漁船「魚來滿6號」船長林家瑞捕獲，拍賣儀式開始前，船隻緩緩駛入東港漁港，岸邊鞭炮聲震耳欲聾，眾所矚目的第一鮪從船艙吊起，現場響起如雷掌聲，經測量總重206.4公斤、身長210公分，眾人直呼：「真大尾！」

有了第一鮪光環加持，黑鮪魚從岸邊運往拍賣台，不少民眾爭睹，拍賣會現場由屏東縣長潘孟安主持，從1000元開始競標，現場承銷人喊價聲四起，加上一旁森巴舞女郎跳舞鼓動下，價格一路飆升，最後由蕭受發以8600元得標。

打破高懸14年的最高單價紀錄，東港地方人士指出，2004年拍賣會上來了1位婦人，以為是喊「整尾的」，開心跟著眾人喊價，一路喊到7800元，才知是「每公斤拍賣價」，重達284公斤的第一鮪要價221多萬元，婦人嚇壞了，漁會趕緊協調由張家食堂承接，化解烏龍。

船長林家瑞獲悉價格破紀錄，在一旁開心的說，討海人都希望魚的價錢能好一點，謝謝大家支持，也透露2天後又要出海，希望挾著好運氣，再捕幾條黑鮪魚。對於標到第一鮪早已不陌生的蕭受發說，「我當過船長，所以我挺漁民」，雖然1條魚要100多萬元，但台灣漁民捕撈黑鮪都在台菲重疊海域，不僅要跟天氣拚搏，還要避免被菲國扣船，無論如何都要將價格喊高。

他也承諾會將這一鮪賣出所得都捐給東港區漁會，當作海難救助金，因此邀請全台民眾一起來東港吃黑鮪，同時做公益。潘孟安表示，東港是全台最大的黑鮪魚產區，縣府近年來致力協助傳統漁業轉型，結合在地文化、觀光旅遊等資源，成功打響「黑鮪魚文化觀光季」名號；今年第一鮪已成功吸引全台目光，也為黑鮪魚季揭開序幕，歡迎大家來東港、吃海鮮，用南台灣熱情迎接初夏到來。

(中國時報)

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