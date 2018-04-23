家屬肯定開放 憂價高恐難負擔

2018年04月23日 04:11 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

衛福部將開放人體細胞免疫療法用於常規治療，曾做過細胞免疫療法病患家屬予以肯定表示，在台灣就可以做，病患可免受飛到海外奔波之苦，但也有醫師憂心，細胞免疫療法所費不貲，動輒數百萬、甚至千萬，病患經濟負擔不起，恐讓美意成空。

蔡小姐的父親5年前檢查發現罹患末期大腸癌，蔡小姐說，一開始父親依照正規治療，做了手術及化療，但半年後發現復發轉移到肝臟，父親將移轉腫瘤細胞切除後，改採標靶藥物治療，沒想到幾個月後，又復發了，面對癌症不斷復發，病患及家屬都感到失望無助。只要有一絲的治療希望與機會都不會放過，她在網路上看到日本教授來台灣做細胞免疫療法，決定飛到日本大阪醫療院所去做，就在一切都準備好之際，才找到有醫師願意以「恩慈條款」為父親做細胞免疫治療；父親做了一段時間下來，同時也做化療，掉髮情況明顯減少，做完化療後在體力修復上也快很多，癌細胞也未再復發，台灣有能力做細胞免疫治療，樂見衛福部開放。

不過，一位熟知細胞免疫治療的醫師表示，細胞免疫療所需費用不低，動輒百萬，CAR-T若以美國價格來看，更是高達千萬，病患的經濟負擔是一大問題，如果沒有其他的資源協助，即便開放成為常規治療，美意恐成空。

台灣癌症免疫細胞協會理事長紀君霖表示，坊間有許多打著做細胞免疫療法的診所與生技公司，不少病患誤信後不僅傾家盪產，還是離世，衛福部雖然訂出辦法納管，但卻缺乏罰則或是罰款太低，目前行情大約在200萬~250萬左右，如果罰款低於這些數字，罰完還有賺的前提下，即便有了管理辦法，還是無法杜絕非法診所及生技公司的問題。

(中國時報)