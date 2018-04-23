兼２份差 養３子女 癌末母不放棄

2018年04月23日 04:11 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

來自高雄的陳錦珠為撫養3子女身兼二份工作，原疏於陪伴子女，是5年前罹患癌，才多與子女互動爭取相處時光，如今癌症惡化，接近末期，她仍樂觀面對「活著就有希望」。陳錦珠對抗病魔又承擔家計，展現為母則強的毅力，昨獲選為「自強母親」。

現年50歲的陳錦珠在2006年與丈夫離婚，獨自扶養1名女兒和2名兒子，當時她希望孩子們不要因自己是單親家庭長大而感到自卑，進而身兼兩份工作，賺取更多收入給孩子穩定的生活，每天睡不到4小時。

剛得知自己是乳癌二期患者時，陳錦珠無法接受，後來為了多爭取與子女相處的時光，漸漸的孩子越來越能和她講內心話。陳錦珠昨獲家扶基金會表揚成為「自強母親」，原本只有就讀大三的長女陪她出席頒獎典禮，但後來就讀高三、高二的兒子突然也在會場現身給予擁抱，使她感動落淚，現場眾人也一陣鼻酸。陳錦珠表示，活著是一種幸福，實在捨不得這3個小孩「很想活久一點」，現在格外珍惜和孩子相處，也鼓勵其他病友不要輕言放棄。

另外，來自台中的劉淑雲與丈夫育有7名子女，2010年丈夫因心肌梗塞過世，當時最小的女兒僅5個月大，宛如「星星知我心」劇情。不同的是，劉淑雲靠賣蔥油餅扛起家計，堅持不將兒女送養，如今兒女長大，昨獲家扶基金會表揚為自強母親。

(中國時報)