民眾搶打疫苗 剩3萬劑急調貨

2018年04月23日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 、 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

麻疹疫情延燒，國內陸續爆發台灣虎航、林口長庚醫院的群聚感染，造成部分民眾搶打麻疹、德國麻疹、腮腺炎(MMR)三合一疫苗，藥廠透露這兩周自費疫苗用量暴增，存貨剩3萬劑，已向原廠緊急調貨。衛福部疾管署建議，醫護人員、航空人員、短期內要出國的民眾可考慮自費施打麻疹疫苗，尤其是前往麻疹流行地區或年齡層落在20至40歲的民眾。

台灣自今年3月29日公布首例境外移入麻疹個案後疫情延燒，目前全台麻疹接觸追蹤者達5103人，確診人數創9年同期新高。供應國內自費麻疹三合一疫苗的默沙東藥廠指，近期市場用量增加好幾倍，已向原廠緊急調貨。若國外還有存貨，需一段時間才能供應給醫療院所，目前存貨約3萬劑，供應給台大等70家醫療院所。

衛福部疾管署副署長莊人祥表示，台灣於1978年開始提供公費接種MMR疫苗，40歲以上的中壯年大都經自然感染後具免疫力，介於20至40歲族群因接種疫苗的保護力會隨時間下降，感染風險最高。

莊人祥坦言，平均1年約有4萬劑自費存量，目前的自費疫苗存量，短期內不足以讓所有想施打的民眾都能接種，建議醫護人員、航空公司機組員及20～40歲計畫前往麻疹流行地區者優先施打。尤其滿1歲、5歲分別應接種第1劑和第2劑麻疹三合一疫苗的小朋友，若還沒接種應儘速接種。

另據日媒報導，因沖繩麻疹疫情擴大，截至20日已有195團、323名旅客取消前往旅遊，多數為台灣觀光客。旅遊業者認為，團費有下跌但並沒聽說有退團潮；且日媒數字有問題，到沖繩的團客及班機並沒那麼多。

旅行公會全聯會理事李奇嶽表示，日本旅遊市場大多為國旅，以195團、323名旅客來看，可能把國內旅行團也統計進去。團費部分，以往4、5天沖繩旅行團逾2萬元，現在6月團費已跌到2萬元以下，有影響但無退團潮。

(中國時報)