了解產業需求 才能避免大拜拜

2018年04月23日 04:11 中國時報 張語羚

繼前瞻暨長照下鄉環島之旅後，行政院長賴清德啟動產業之旅，深入新創、資訊等重點產業，與業者「促膝長談」。負責官員直言，有別於過去與產業的座談，側重政府與業者當場「一來一往」的溝通，此次重點在於從第一線了解產業需求。

從第一場的新創座談成果來看，與會人士指出，13家新創業者提出建言，可歸類為政府已在做、業者自己來兩部分，以充裕新創早期資金為例，行政院有國發基金、《公司法》等政策輔助。

而第二場的資訊產業座談，業者則普遍關注留才、攬才政策，據了解，雖蔡政府針對白領人才，推一系列便民措施，還祭高薪資留住研發人才，不過業者期盼整體政策能更貼近產業界需求，就是放寬彈性、再鬆綁限制等。

這些建言都是業者在產業第一線的心聲，那麼整整為期2個多月的產業之旅，政府到底可以做什麼？可以不做什麼？首先，應從避免政令宣導角度出發，畢竟出席的業者都是各領域的佼佼者，對產業相關政策有一定熟悉度；再者，產業對應的政府主管部門，可以朝更為細緻的方式解決產業困境，讓政府的政策、行政效率等，等同於產業推進速度。

畢竟全球爭搶站上人工智慧（AI）工業4.0舞台中央，台灣必須由政府、產業共同努力，上緊發條才能搶佔先機，也才有機會實現蔡政府的產業轉型目標，提升台灣未來競爭力。

(中國時報)