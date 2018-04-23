了解產業需求 才能避免大拜拜

友善列印
中國時報

繼前瞻暨長照下鄉環島之旅後，行政院長賴清德啟動產業之旅，深入新創、資訊等重點產業，與業者「促膝長談」。負責官員直言，有別於過去與產業的座談，側重政府與業者當場「一來一往」的溝通，此次重點在於從第一線了解產業需求。

從第一場的新創座談成果來看，與會人士指出，13家新創業者提出建言，可歸類為政府已在做、業者自己來兩部分，以充裕新創早期資金為例，行政院有國發基金、《公司法》等政策輔助。

而第二場的資訊產業座談，業者則普遍關注留才、攬才政策，據了解，雖蔡政府針對白領人才，推一系列便民措施，還祭高薪資留住研發人才，不過業者期盼整體政策能更貼近產業界需求，就是放寬彈性、再鬆綁限制等。

這些建言都是業者在產業第一線的心聲，那麼整整為期2個多月的產業之旅，政府到底可以做什麼？可以不做什麼？首先，應從避免政令宣導角度出發，畢竟出席的業者都是各領域的佼佼者，對產業相關政策有一定熟悉度；再者，產業對應的政府主管部門，可以朝更為細緻的方式解決產業困境，讓政府的政策、行政效率等，等同於產業推進速度。

畢竟全球爭搶站上人工智慧（AI）工業4.0舞台中央，台灣必須由政府、產業共同努力，上緊發條才能搶佔先機，也才有機會實現蔡政府的產業轉型目標，提升台灣未來競爭力。

(中國時報)

賴揆產業之旅 明會電子五哥 吃到飽流血戰 中華電踩煞車

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。