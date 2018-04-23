吃到飽流血戰 中華電踩煞車

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中國時報
／台北報導

全面失控！4G吃到飽「公教大戰」局勢白熱化，在中華電、台灣大、遠傳全加入戰局後，上周六傳出中華電捱不過壓力，將放寬門檻到非公教也能辦，讓同業氣到跳腳，不到3小時就宣布全面比照辦理，逼得中華電出面澄清，強調會嚴審資格，企圖降溫。

這場被業界形容為「偷襲珍珠港演變成世界大戰」，堪稱歷年最激烈的資費大戰，起於中華電4月初針對公教族群，端出499元4G上網吃到飽、網內互打免費，另送3小時網外與市話的「公教雙飽」方案，由於此案相當划算，等同市售資費4~5折，也引發攜碼熱潮。

眼看中華電下猛藥，台灣大、遠傳上周陸續啟動固樁行動，同樣推出「公教雙飽」，企圖緩和這顆震撼彈的威力，甚至連3月底才剛喊停「雙飽半價」的亞太，都宣布重回這戰場，更讓戰局擴大。

原本以為周末能休兵，沒下到周六傳出中華電鬆綁，讓非公教族群也能適用「公教雙飽」方案，這讓對手傻眼，來不及跟中華電確認，台灣大、遠傳在周六傍晚就跟進，決策過程不到6小時。

根據門市回報，台灣大、遠傳當天下午緊急通知直營及加盟門市，開放一般民眾均能申辦公教方案，但僅限新申辦、攜碼兩項業務，續約仍限公教，這已等同全面鬆綁。

戰火愈燒愈旺，中華電罕見在昨凌晨發聲明，企圖先踩煞車，強調是因擁有最多公教客群，故推出此波回饋方案，也重申此為公教限定，要求門市應嚴謹審核申辦客戶的資格，以避免引起社會大眾爭議。

中華電行通總經理陳明仕說，同業從去年起早就推出比499元更低的「吃到飽」方案，要說中華電點火「太沉重」，但認同長期殺價競爭，瘸時不利於產業正向發展。

同業則認為，對台灣大、遠傳來說，若中華電長期低價拉客，勢必面臨用戶崩解壓力，猶如生存保衛戰，中華電「不知有心或無意」放寬申辦資格，雖馬上喊停，但反映出眼前戰況緊繃程度，已是風聲鶴唳、草木皆兵。

(中國時報)

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